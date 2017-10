Umsonst gewählt Altenbergs Stadtrat musste zwei Ausschüsse neu besetzen. Dabei überraschte die CDU-Fraktion – mit ungeahnten Folgen.

Altenbergs Rathaus. Hier tagt der Stadtrat meist. © Frank Baldauf

Nach dem überraschenden Tod von Stadtrat Klaus Metze im August ist das Altenberger Parlament weiter bemüht, die entstandene Lücke zu schließen. Dabei geben die letzten Kommunalwahlen im Jahre 2014 den Rahmen vor. Ende September war Mario Nitschke, der damals wie Metze für die Bärensteiner Wählervereinigung angetreten war, es aber nicht in den Stadtrat geschafft hatte, nachgerückt und für sein politisches Ehrenamt verpflichtet worden. Nun galt es, auch bestimmte Gremien nachzubesetzen. Und das ist komplizierter, als auf den ersten Blick zu erwarten war.

Denn durch den Tod von Klaus Metze kommt es zu Kräfteverschiebungen im Stadtrat. Klaus Metzte wurde damals als einziger Kandidat des Wahlvorschlages der Bärensteiner Wählervereinigung in den Altenberger Stadtrat gewählt. Um seinen Wählern das nötige politische Gewicht im Parlament zu geben und die Interessen besser vertreten zu können, entschied er sich, mit der Freien Wählervereinigung Altenberg zu koalieren. Damit konnte er von der Fraktion auch in politische Gremien entsandt werden und dort mitwirken.

Kräfteverhältnisse verschieben sich

Sein Nachfolger entschied sich anders. Mario Nitschke will nicht koalieren und sich auch keiner Fraktion anschließen. Das hat Auswirkungen auf die Besetzung des Ausschusses für Umwelt und Technik sowie auf den Verwaltungsausschuss. Denn die Ausschüsse sollen auch die Verteilung der Mandate im Parlament widerspiegeln. Grundlage dafür sind die Stärkeverhältnisse der Fraktionen. Durch den Tod eines Fraktionsmitgliedes der Freien Wähler verloren diese in beiden Gremien einen Sitz und die CDU gewinnt jeweils einen dazu. Für die Linkspartei, die bislang in beiden Ausschüssen einen Sitz in Anspruch nehmen konnte, ändert sich nichts.

Nun war zur jüngsten Sitzung des Stadtrates vorgesehen, die Gremien nachzubesetzen. Dafür – das ist das gängige Verfahren – sollten die Fraktionen ihre Mitglieder benennen. Da überraschte der CDU-Fraktionsvorsitzende Bernd Greif Abgeordnete wie Verwaltung mit einem Vorschlag, der ungeahnte Folgen hat.

Die CDU will den Einzelgänger Mario Nitschke nicht allein sitzenlassen, sondern stärker in die Parlamentsarbeit einbeziehen. Er habe mit seinen Fraktionskollegen gesprochen, sagte Greif am Montagabend zur entscheidenden Ratssitzung. Und sie seien sich einig, dass es nicht schön sei, wenn ein Stadtrat in keinem Gremium vertreten ist. Deshalb war die CDU-Fraktion bereit, Nitschke jeweils einen ihrer Sitze abzutreten. Das ist aber laut Sächsischer Gemeindeordnung nur möglich, wenn sich Nitschke der Fraktion – oder eben einer anderen – anschließen würde. Oder aber, das ist die zweite Möglichkeit, dass sich die Stadträte in einem sogenannten Einigungsverfahren darauf verständigen, dass der einzelne Kandidat in den Gremien mitwirken kann.

Darauf war nun niemand vorbereitet. So gab es eine Auszeit, Paragrafen wurden schnell gewälzt. Die Stadträte stimmten dann schließlich ab, ob sie mit diesem Vorgehen einverstanden sind. Und dann fielen auch die beiden Beschlüsse zur Besetzung der Gremien – mehrheitlich – für einen Sitz für Nitschke. Er selbst äußerte sich in der Sitzung nicht dazu.

Beschlüsse sind zu wiederholen

Doch wie sich am anderen Tag herausstellte, reicht der Beschluss nicht. Darüber informierte Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) am Dienstag, ihn hatte schon nach der Abstimmung so ein Gefühl beschlichen, sagt er. Nach gründlichem Studium der Gesetzeslage stand fest: „Eine Einigung bedarf der Einstimmigkeit.“ Also, es darf in so einem Fall kein einziger Stadtrat dagegen stimmen. Damit sind beide Beschlüsse hinfällig und zu wiederholen.

Kirsten hofft nun nach Rücksprache mit seinem Büroleiter, Oberamtsrat Reiner Fischer, dass diese Nicht-Beschlüsse keine Nachwehen haben. Denn die Parlamentsarbeit muss weitergehen – so ist es in Berlin bei der Bundesregierung und so ist es in Altenberg im Stadtrat. Dann müssen bis zur Neubesetzung des Ausschusses für Technik und Umwelt sowie des Verwaltungsausschusses die Gremien erst einmal so weitermachen, wie sie sind.

„Der Versuch war ja da“, sagt Kirsten. Der Verwaltungsausschuss tagt am Donnerstag kommender Woche. Da geht es unter anderem um die Satzung für die Friedhofsgebühren und ein Projekt vom Verein Pro Jugend für Jugendklubs mit Niveau. „Wir haben alle Mitglieder eingeladen, die noch im Amt sind“, so Kirsten weiter.

Der Stadtrat tritt im November das nächste Mal zusammen. Auf die ebenfalls notwendig gewordenen Änderungen im Aufsichtsrat der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft sowie die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes hat das keine Auswirkungen.

zur Startseite