Umsiedlung erst nach einklagbarem Vertrag Das fordert die Gemeinde Trebendorf für den neuen Braunkohleplan. Vor allem aber Schutz vor Lärm und Staub.

Abzweig Mühlrose © SZ/Archiv

Die Gemeinde Trebendorf fordert einen möglichst frühen Termin für die Umsiedlung aller Bürger von Mühlrose. Das geht aus ihrer Stellungnahme zur „Zweiten Fortschreibung des Braunkohleplans Tagebau Nochten“ hervor. Dieser wird vom Regionalen Planungsverband überarbeitet, weil mit dem neuen Revierkonzept der Lausitzer Energie Bergbau AG (Leag) das zuvor beabsichtigte Abbaugebiet II nicht mehr zum Tragen kommt. Damit reduziere sich die Umsiedlung auf das Sonderfeld Mühlrose. Neu ist das Thema für die Einwohner des Trebendorfer Ortsteiles nicht. Einige haben bereits Grundstücke gekauft und beginnen 2018 mit dem Hausbau. Die anderen Bewohner sollen möglichst geschlossen umgesiedelt werden. Wohin, ist allerdings noch offen, so Bürgermeisterin Kerstin Antonius im jüngsten Gemeinderat. Bei einer nichtöffentlichen Einwohnerversammlung gab es jetzt Fragebögen zur Wahl des gemeinsamen neuen Standorts.

Aus Sicht der Gemeinde Trebendorf dürfe der neue Braunkohleplan erst genehmigt werden, „wenn ein unterschriebener, das heißt juristisch einklagbarer Umsiedlungsvertrag für Mühlrose vorliegt“. Der derzeit gültige Braunkohleplan von 2014 sei nur unter eben dieser Voraussetzung einer schnellstmöglichen Umsiedlung genehmigt worden. „Durch den Wegfall von Verkehrsverbindungen, Wald- und Erholungsgebieten sowie der fehlenden Infrastruktur verschlechtern sich die Lebensverhältnisse in Mühlrose zusehends“, erklärt Kerstin Antonius. Damit habe der Tagebaubetrieb seit Jahren erhebliche negative Auswirkungen auf die selbstbestimmte Lebensführung, hinzu komme der Werteverlust der Häuser und Grundstücke. „Es muss zwingend sichergestellt werden, dass das Bergbauunternehmen nachträglich keine Möglichkeit hat, die Umsiedlung zeitlich zu verschieben bzw. auszusetzen“, heißt es in der Stellungnahme der Gemeinde. Sollte sich das Unternehmen dennoch die Möglichkeit offenhalten, das Sonderfeld Mühlrose nicht in Anspruch zu nehmen, sei bereits im Rahmen der Braunkohleplanung zu untersuchen, wie der Fortbestand von Mühlrose gesichert werden kann.

Der Ortsbereich Klein-Trebendorf wird gemäß dem neuen Revierkonzept der Leag nicht mehr in Anspruch genommen. Aus Sicht des Gemeinderats sei deshalb dem Schutz der Bevölkerung und der Wohnbebauung in der Ortslage oberste Priorität beizumessen. Das beinhalte Maßnahmen zum aktiven Schutz vor bergbaubedingten Immissionen etwa durch Errichtung eines Lärmschutzwalles oder -schutzdammes. Lärm- und Staubbelastungen seien auf ein Minimum zu reduzieren und ein Gutachten zu erstellen. Zudem sei der Nachweis des Grünschutzgürtels für den Immissionsschutz zu erbringen und die Waldbestände zwischen der Ortslage und dem Tagebau durch sinnvolle forstwirtschaftliche Bewirtschaftung zu erhalten. All das diene dem Ziel, „die erheblichen Einwirkungen des Tagebaus auf das Schutzgut Mensch auf ein Minimum zu reduzieren.“

Der Gemeinderat stimmte dieser Stellungnahme zu. Bis auf den Trebendorfer Frank Gärting. Er empfand die Forderungen zu Klein-Trebendorf „als Backpfeife gegen die Waldsiedlung“. Deren Einwohner bekommen seit Längerem die Auswirkungen des Tagebaus ganz unmittelbar zu spüren, da der Grünschutzgürtel vor ihren Haustüren nicht wirklich Schutz vor Lärm und Staub bietet.

