Umsiedler müssen weiter warten Die LEAG entscheidet erst in den kommenden Monaten über das Abbaugebiet 2 des Tagebaus Nochten.

Symbolbild Trebendorf © André Schulze

Nochten. Die Hängepartie für die rund 1 700 Menschen, die bei einer Erweiterung des Tagebaus Nochten umsiedeln müssten, geht weiter. Wie von Thomas Penk, Leiter für Rekultivierung und Umsiedlung bei der LEAG, in dieser Woche in den Gemeinderäten von Schleife und Trebendorf mitgeteilt worden ist, wird die Entscheidung zur Inanspruchnahme des Abbaugebiets 2 erst in den nächsten Monaten fallen.

Er gehe aber davon aus, dass die Entscheidung vor der Bundestagswahl 2017 fallen werde, sagt Penk auf Nachfrage einiger Gemeinderäte. Aktuell sei man in intensiven Gesprächen, wie es mit den Tagebaufeldern in der Lausitz weitergehe. Der neue Eigentümer EPH wisse um die schwierige Situation der Menschen, so Penk weiter.

Als Grund für die noch ausstehende Entscheidung nennt er den Umstand, dass sich EPH erst seit der Übernahme der LEAG am 30. September mit den Details beschäftigen kann. Vorher sei ein Einblick aus kartellrechtlichen Gründen nicht möglich gewesen.

Unterdessen werde der Tagebau Nochten mit geringfügig reduzierter Kohleförderung weiter normal betrieben. Damit soll die Option für das Abbaugebiet 2 weiter offen gehalten werden. Auch deshalb müsse die Entscheidung in den nächsten Monaten fallen, weil sich die Dinge ansonsten von alleine entscheiden würden.

