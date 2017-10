„Ums Geld geht es mir nicht“ Boxprofi Jürgen Brähmer spricht über die letzten großen Kämpfe seiner Karriere – als Ältester bei der Muhammad-Ali-Trophy.

Er wirkt fast ein bisschen aus der Zeit gefallen. Zumindest in seinem Sport: Profiboxen. In einem Zirkus, in dem viele verbal auf ganz dicke Hose machen und sich im Vorfeld ihrer Kämpfe mit Mätzchen aufhalten. Jürgen Brähmer wirkt wie der komplette Gegenentwurf. Der 39-Jährige aus Schwerin ist der letzte deutsche Akteur in der hochstilisierten Muhammad-Ali-Trophy. In dem Wettbewerb, bei dem die Gewichtsklassen Cruiser- und Supermittelgewicht (76,206 kg) im Fokus stehen, geht es um 50 Millionen Dollar.

Im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung spricht der Ex-Weltmeister im Halbschwergewicht (bis 79,378 kg) über sein Duell am Freitag in Schwerin gegen den unbekannten Amerikaner Rob Brant.

Herr Brähmer, Sie boxten zuletzt vor einem Jahr. Haben Sie Rost angesetzt?

Ich war permanent im Training, habe nicht auf der faulen Haut gelegen und gewartet, dass da was kommt. Dementsprechend habe ich keinen Ringrost angesetzt, glaube ich. Natürlich ist Wettkampf immer etwas anderes als Training, das ist mir bewusst.

Ihren letzten Kampf um die WBA-Krone im Halbschwergewicht mussten Sie gegen den Briten Nathan Cleverly vor der siebenten Runde mit Ellenbogenverletzung aufgeben. Wie geht es Ihnen?

Ich hatte einen Muskelfaserriss im Unterarm und einen Bandscheibenvorfall. Ich bin ausgeheilt und voller Tatendrang, fühle mich sehr gut.

Ist die World Boxing Super Series Ihre letzte große Herausforderung?

Ich sage mal so: Ich bin jetzt ein Jahr lang dem Revanchekampf gegen Cleverly hinterhergerannt. Ich fand das Angebot und das Turnier interessant, deshalb habe ich gesagt: Ich mache da mit.

Im Supermittelgewicht traten Sie zuletzt vor zehn Jahren an. Mussten Sie sich runterhungern?

Ich habe meine Ernährung umgestellt und auch meinen geliebten Nachmittagskuchen weggelassen. Ich esse unheimlich gerne Berliner. Wir haben hier einen Bäcker um die Ecke, der hat mich regelrecht süchtig gemacht. Ich achte auf gesunde, bewusste Ernährung, esse viel Salat, gerne mal Fisch, aber keine Soßen.

Sie sind von den acht Boxern im Supermittelgewicht der älteste. Ist Ihr Plus Erfahrung, Ihr Minus Schnelligkeit?

Das wird man erst am Freitag beurteilen können. Ich habe als Sparringspartner einen der schnellsten Supermittelgewichtler, WBA-Weltmeister Tyron Zeuge. Da kann ich sehr gut mithalten mit der Schnelligkeit.

Sie haben mal gesagt, Sie träumen von einem großen Hof und einer eigenen Familie. Das haben Sie alles. Was treibt Sie noch in diesen Ring?

Kein Mensch möchte mit so einer blöden Niederlage aufhören – wegen Verletzung aufgeben. Der Arzt sagte mir zur Diagnose: Du kannst das muskulär alles richten, musst aber hart arbeiten. Da habe ich mich entschlossen: Okay, dafür arbeite ich hart.

Der Turniersieger kann knapp sieben Millionen Euro verdienen. Hätten Sie schon eine Idee für die Verwendung?

Für das Geld? Nee. Ich mache das, was ich immer mache. Sparsam leben und schauen, dass man das Richtige zum richtigen Zeitpunkt macht. Ums Geld geht es mir nicht. Ich lebe ja nicht schlecht.

Der junge Jürgen Brähmer wollte große Autos fahren, ein großes Boot besitzen, im Fünf-Sterne-Hotel leben, als VIP zur Formel 1. Wonach streben Sie jetzt?

(lacht) Ich habe nach dem gestrebt, was ein junger Mann halt gern macht. Das habe ich mir alles erfüllt. Jetzt wünsche ich mir einfach, dass ich körperlich unbeschadet aus dem Ring gehe, dafür bereite ich mich optimal vor. Der Familie soll es gutgehen, meine zwei Kinder gesund bleiben.

Ihr Trainer Michael Timm fehlt beim Kampf, weil seine Tochter in Indien heiratet. Wer berät Sie in den Ringpausen?

Das Team bleibt das gleiche, nur dass Timmi nicht dabei ist. Wenn er mir das nicht allein zutrauen würde, wäre er auch nicht gefahren. Meine Aufnahmefähigkeit in den Pausen ist ohnehin sehr begrenzt. Wenn man alle Situationen im Training nicht durchgekaut hat, braucht man das im Kampf erst recht nicht. Da bin ich so ein typisch sturer Norddeutscher.

Vor einem Jahr sagten Sie in einem Interview, dass Ihre Tochter Jasmin nicht weiß, womit Sie Ihr Geld verdienen. Weiß sie es jetzt mit ihren fünf Jahren?

Ja, das weiß sie jetzt. Aber sie darf nicht zugucken, das möchte ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie schon unterscheiden kann, dass das jetzt eine sportliche Auseinandersetzung ist. Sie weiß, dass ich Boxer bin.

Das Interview führte Alexander Hiller.

