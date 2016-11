Umnutzung des BHG-Geländes beschlossen An der Mozartstraße entstehen zwölf neue Wohnungen. Die größte misst knapp 150 Quadratmeter.

Auf dem Gelände der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft (BHG) Arnsdorf geht es vorwärts. Bereits seit dem vergangenen Jahr lässt hier Arvid Samtleben an der Mozartstraße 2, die sich unweit vom Bahnhof der Gemeinde befindet, ein weiteres Haus für neue Wohnungen herrichten. Die Außenfassade erstrahlte dabei Ende des vergangenen Jahres bereits im neuen Glanz. Nur der Innenausbau fehlte damals noch komplett.

Doch nun soll es vorwärts gehen. Eine wichtige Rahmenbedingung dafür wurde auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderates geschaffen. Denn das Gremium hat dem Antrag von Arvid Samtleben auf Änderung und Umnutzung des ehemaligen BHG-Betriebsgebäudes zu Wohnen und Gewerbe zugestimmt. Nun muss sich der Arnsdorfer Bauherr nur noch mit dem Bauaufsichtsamt des Bautzner Landratsamtes auseinandersetzen. Denn einige Infos zum Areal fehlen noch. So hat die Arnsdorfer Bauverwaltung unter anderem festgestellt, dass die Grenzen der amtlichen Flurkarten nicht mit dem im Lageplan eingezeichneten Grenzen und der Anordnung der Gebäude übereinstimmen. Außerdem fehle ein Abstandsflächenplan.

Grundsätzlich plant Arvid Samtleben, in dem Gebäude an der Mozartstraße insgesamt zwölf Wohnungen herzurichten. Die kleinste Wohnung hat dabei eine Fläche von 71 Quadratmetern, die größte misst stolze 149 Quadratmeter und befindet sich im Dachgeschoss des Gebäudes. Im gesamten Haus steht künftig Wohnfläche von etwas mehr als 1300 Quadratmetern zur Verfügung. Mit dem Ausbau der Wohnungen wolle der Eigentümer vor allem Familien ansprechen, erklärte Arvid Samtleben bereits im vergangenen Jahr gegenüber der Sächsischen Zeitung. Platz genug hätten diese in jedem Fall. (ste)

