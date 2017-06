Umleitungsstrecke in Reichenbach ist noch immer nicht neu ausgeschildert Ab Mittwoch soll die Bundesstraße 6 bis zum Abzweig Kreisstraße Königshain geöffnet werden.

Ab der Kreuzung Weißenberger Straße (S 111) zur B6 war bis Dienstag immer noch der Bauabschnitt gesperrt. © Constanze Junghanß

Ab heute soll die Bundesstraße 6 auch zwischen der Kreuzung Weißenberger Straße und dem Abzweig Kreisstraße nach Königshain, kurz vor Oberreichenbach, wieder offen sein. Zumindest sagt das Isabel Siebert, Pressesprecherin vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Die Behörde hatte in der Vorwoche gegenüber der SZ mehrfach die Öffnung des sanierten Teilstücks angekündigt. In der Realität bestand die Sperrung aber über die Pfingstfeiertage bis jetzt fort.

Grund dafür sei die fehlende Genehmigung für die Beschilderung gewesen, teilte Isabel Siebert mit. Die Umleitungsstrecke über die Kreisstraße 8435 sollte eigentlich nur von Pkw genutzt werden. Doch auch große Lastkraftwagen fahren auf der Straße mit entsprechenden Gefahren für den Gegenverkehr. Deswegen musste die Umleitung neu beschildert werden, was zu einer Verzögerung bei der Öffnung des fertigen B 6-Bauabschnitts führte.

„Die ursprünglich von der Verkehrsbehörde des Landkreises genehmigte Beschilderungsplanung für die Pkw-Umleitung wurde bei der Abnahme am Freitagmittag nicht abgenommen“, so Lasuv-Sprecherin Siebert. Stattdessen würden nachträglich umfangreiche Änderungen im Beschilderungsplan angewiesen, um die Umleitung über Königshain wirksam frei vom Lkw-Fernverkehr zu halten. Da diese Beschilderungsarbeiten aufwendig wären, könne erst am Mittwochvormittag – abermals in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde – die neue Bauphase begonnen und die Umleitung aktiviert werden. „Wir hoffen, dass alles klappt und die Lkw ausschließlich die bisherige Umleitung nutzen“, sagt die Pressesprecherin. Ab Oberreichenbach jedenfalls ist die B 6 bis zum ehemaligen Schlesiermotel auf der „Kanone“ gesperrt. Dort wurde in der Vorwoche die Straße aufgefräst.

Voraussichtlich bis zum 18. Juni soll dieser Abschnitt dann fertig saniert sein. Dann rückt die Baustelle bis nach Holtendorf zur Ampelkreuzung kurz vor Görlitz vor. Das Ende der Bauarbeiten ist für Ende August geplant.

