Umleitungsfahrpläne wegen Straßensperrung

Dörgenhausen. Am Donnerstag, 15. Februar, beginnt der Ausbau der S 95 in Dörgenhausen. Der Abschnitt vom Ortsausgang in Richtung Wittichenau bis zum Abzweig der Straße An der Kummelmühle wird voll gesperrt (siehe „Straßensperrungen“ Seite 16). Davon betroffen sind auch die Buslinien 152, 162 und 182, wie der Landkreis Bautzen mitteilt. Folgende Haltestellen können nicht mehr bedient werden: Keula, Dörgenhausen Dorf, Hoyerswerda Kamenzer Bogen, Hoyerswerda An der Jenschwitz und Klein-Neida Abzweig Wittichenau.

Für die Linien 152 (Hoyerswerda-Bernsdorf), 162 (Hoyerswerda-Königswartha) und 182 (Hoyerswerda-Bischofswerda) treten Umleitungsfahrpläne in Kraft. Änderungen gibt es auch für den Fahrplan der Linie 153. Die Umleitung der Linie 162 bringt Änderungen für den Fahrplan der Linie 153 (Wittichenau-Räckelwitz) mit sich. Um alle Anschlüsse zu gewährleisten, ändern sich einige Abfahrtszeiten. (red)

Die jeweils aktuellen Fahrpläne finden Sie auf der Seite des Verkehrsverbundes Oberelbe: www.vvo-online.de.

