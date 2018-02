Umleitungen werden abgestimmt

Knappenrode. Mit Sorge blicken Knappenroder auf zwei Straßensperrungen, die in den kommenden Monaten nötig werden. Zum einen soll ab April die Kreisstraße zwischen Maukendorf und dem Ort saniert werden – mit einer Vollsperrung voraussichtlich bis zum Spätherbst. Ebenfalls ab dem Frühjahr bis vermutlich Ende August wird ein Abschnitt der B 96 zwischen Neubuchwalde und Groß Särchen erneuert.

Im Knappenroder Ortschaftsrat wurden nun Fragen von Einwohnern zur Sprache gebracht. Wie wird der Umleitungsverkehr geregelt? Welche Änderungen gibt es im Schülerverkehr? „Der Zustand wird unhaltbar sein“, befürchtet Ortschaftsrat Bernd Wende, zumal jetzt schon wegen der Sanierung der S 95/Wittichenauer Straße in Dörgenhausen der Umleitungsverkehr unter anderem über die B 96 geführt wird. Als sicher gilt wohl, dass keines der beiden Bauvorhaben verschoben wird. Zurzeit laufen die Abstimmungen der Behörden, sagte Ortsvorsteher Otto-Heinz Lehmann. So ist für die Bundesstraße das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zuständig, für die Kreisstraße das Landratsamt. Lehmann hofft, mehr in der nächsten Ortschaftsratssitzung im März sagen zu können. (hl)

