Umleitungen rund um den Carolaplatz

Wegen Reparaturen an den Gleisen auf der Albertstraße werden die Linien 3, 7 und 8 ab diesem Dienstag, 4 Uhr, bis Freitag, 3.30 Uhr, umgeleitet. Die Linie 3 fährt zwischen Carolaplatz und Bahnhof Neustadt eine Umleitung über die Köpckestraße, Neustädter Markt, Palaisplatz und Antonstraße, so die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Die Linien 7 und 8 verkehren zwischen Carolaplatz und Neustädter Markt sowie dem Albertplatz ebenfalls per Umleitung über Palaisplatz, Antonstraße und Bahnhof Neustadt.

Während der Bauarbeiten werden alle Haltestellen bedient. Ein Ersatzverkehr ist nicht nötig. Nur die Linie 8 kommt nicht am Carolaplatz vorbei. Dort halten die 3 und 7. Am Albertplatz stoppen die 7 und 8 in beiden Richtungen an der Interimshaltestelle in der Antonstraße. Am Carolaplatz werden auf rund 30 Metern Länge Schäden an den Schienen repariert. Die Kosten summieren sich auf rund 30 000 Euro. (SZ/jv)

zur Startseite