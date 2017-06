Umleitung über Holperstrecke Die Straße an den Schickenhäusern ist in einem schlechten Zustand. Repariert wird erst einmal nicht.

Der Umleitungsverkehr von und nach Zschaitz läuft derzeit über die Straße an den Schickenhäusern, die in einem sehr schlechten Zustand ist. © André Braun

Derzeit ist die Kreisstraße zwischen Pommlitz und Zschaitz wegen Bauarbeiten gesperrt. An einer Stelle, an der es immer Probleme mit der Entwässerung des darüberliegenden Feldes gibt, wird ein neuer Durchlass verlegt. Die Umleitung richtet die Aufmerksamkeit der Autofahrer jetzt allerdings auf eine Straße, die zu den schlechtesten überhaupt in Stadtgebiet gehört.

Die kleine Straße an den Schickenhäusern fällt stellenweise regelrecht auseinander. Autofahrer, die sich beim Döbelner Anzeiger gemeldet haben, beklagen den sehr schlechten Zustand. Dieser ist der Stadtverwaltung bekannt. „Die Straße hat aber nur durch die Umleitung eine so große Verkehrsbelastung. Es gibt Straßen im Stadtgebiet, die eine größere Bedeutung haben und deshalb in der Prioritätenliste weiter oben stehen“, sagte Stadtsprecher Thomas Mettcher. Gleichwohl habe die Stadt Fördermittel beim Land Sachsen für die großflächige Reparatur der Straße beantragt. Solange diese nicht bewilligt sind, seien Ausbesserungsarbeiten aber nicht finanzierbar, so Mettcher.

Die Straße liegt zu großen Teilen auf ehemalige Mochauer Flur und ist erst mit der Eingliederung der Nachbargemeinde im vergangenen Jahr in den Verantwortungsbereich von Döbeln gekommen. Sie stellt die kürzeste Verbindung zwischen Zschaitz und dem Döbelner Gewerbegebiet Ost dar. (DA/jh)

