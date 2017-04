Umleitung in Kleinradmeritz beginnt Ab Montag wird der Übergang über das Löbauer Wasser in Kleinradmeritz repariert. Dafür wird eine Straße voll gesperrt.

Löbau. Am heutigen Montag beginnen die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über das „Löbauer Wasser“ in Kleinradmeritz. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende September dieses Jahres dauern, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit.

Für die Bauarbeiten wird die S 122, die Petschkebergstraße, aus beiden Richtungen im unmittelbaren Baubereich für den gesamten Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke befindet sich ganz in der Nähe der Baustelle. Hierfür wurde eine Behelfsbrücke nordwestlich des Baubereiches errichtet.

Die Befahrung erfolgt dabei halbseitig und wird durch eine Baustellenampel geregelt. Die Arbeiten umfassen den Abbruch und Neubau der Brüstungsmauern einschließlich der Geländer, die Herstellung der Kappen, die Sanierung des Natursteinmauerwerks und des Überbaus sowie die Erneuerung der Asphaltdeckschicht auf der Brücke.

Die Kosten für diese Instandsetzung betragen rund 250 000 Euro. Sie werden vom Freistaat Sachsen getragen. Alle Verkehrsteilnehmer werden während der Bauzeit um besonders umsichtige Fahrweise auf der Umfahrung gebeten. (SZ)

