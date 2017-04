Umleitung im Oberland trifft Neustadt Ab diesem Mittwoch wird die B 98 bei Neukirch für eine Woche gesperrt. Das hat Folgen für Pendler und Linienbusse.

© Grafik: SZ

Kleine Baustelle – große Konsequenzen: Weil auf der B 98 in Neukirch auf Höhe des Bahnüberganges eine Entwässerungsrinne erneuert werden muss, wird die Bundesstraße in diesem Bereich für eine Woche komplett gesperrt. Die Straßensperrung tritt an diesem Mittwoch gegen 17 Uhr in Kraft, informiert das zuständige Landratsamt. Für Autofahrer gibt es eine kilometerlange Umleitung. Doch die wird nicht jedem Fahrer etwas nutzen. Je nachdem, aus welcher Himmelsrichtung er kommt. Die Vollsperrung wird sich deshalb auch auf den Verkehr rund um Neustadt auswirken.

Die offiziell ausgeschilderte Umleitung beginnt in Neukirch am ehemaligen Hotel „Oberland“ und führt über Wilthen, Kirschau, Schirgiswalde, Sohland und Wehrsdorf nach Steinigtwolmsdorf und Ringenhain. Für Autofahrer bedeutet das einen zusätzlichen Weg von rund 20 Kilometern. Das Gleiche gilt für die entgegengesetzte Richtung. Wer von Bischofswerda nach Steinigtwolmsdorf, Ringenhain oder Weifa möchte, kommt besser, er nutzt die Ortsumfahrung bis Neustadt und fährt weiter durch den Hohwald. Das bedeutet einen Umweg von zehn Kilometern. Auf dieser Ausweichroute kommt man schneller voran, da die Straße – abgesehen von Neustadt und Langburkersdorf – kaum durch Ortschaften führt. Auch die Linienbusse von Bautzen nach Neustadt (Linie 117/267) sind von der Sperrung betroffen. Sie fahren ab Neukirch über Putzkau nach Neustadt. Die Haltestellen in Ringenhain, Steinigtwolmsdorf, Hohwald und am Abzweig zur Hohwaldklinik entfallen.

Die Vollsperrung dauert bis kommende Woche. Gründonnerstag wird die neue Entwässerungsrinne eingebaut. Von Karfreitag bis Ostermontag gibt es keine Bauarbeiten. Diese Zeit wird gebraucht, damit der Beton abbinden kann. Anschließend wird der Asphalt eingebaut. Für Mittwoch, 19. April, ist die Verkehrsfreigabe vorgesehen.

