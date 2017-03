Umleitung hängt am Schülerverkehr Zwischen Sebnitz und Bad Schandau soll es wegen Bauarbeiten bald eine Mega-Umleitung geben.

© Symbolfoto: André Schulze

Die angekündigte Mega-Umleitung zwischen Sebnitz und Bad Schandau wegen Bauarbeiten sorgt für Unverständnis. Aufgrund des Schülerverkehrs wird die Vollsperrung in die Sommerferien gelegt – die Zeit, in der viele Urlauber in der Region unterwegs sind. Kann nicht während der Schulzeit gebaut werden und die Schüler mit dem Zug nach Sebnitz fahren?

Zu dieser Frage äußerte sich Christine Hofmann, CDU-Stadträtin und stellvertretende Schulleiterin des Goethe-Gymnasiums, kürzlich in der Sitzung des Sebnitzer Stadtrats: „Es ist eindeutig nicht möglich.“ Die Abfahrtszeiten der Busse wurden über Jahre auf die Stundenpläne abgestimmt. Mit dem aktuellen Zugfahrplan der Nationalparklinie U 28 klappt das nicht. Um die Schüler in die Bahn zu bekommen, müsste also der Zugfahrplan geändert werden. Das jedoch wäre äußerst kompliziert, da die Zeiten auf die Anschlüsse nach Dresden und Prag abgestimmt sind. (SZ/dis)

zur Startseite