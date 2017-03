Umleitung hängt am Schülerverkehr

Die angekündigte Mega-Umleitung zwischen Sebnitz und Bad Schandau sorgt vielerorts für Unverständnis. Aufgrund des Schülerverkehrs wird die Vollsperrung in die Sommerferien gelegt – ausgerechnet die Zeit, in der viele Urlauber in der Region unterwegs sind. Können die Schüler nicht mit dem Zug nach Sebnitz fahren, sodass auf die Busse keine Rücksicht genommen werden muss? Zu dieser Frage äußerte sich Christine Hofmann, CDU-Stadträtin und stellvertretende Schulleiterin des Goethe-Gymnasiums, kürzlich in der Sitzung des Sebnitzer Stadtrats: „Es ist eindeutig nicht möglich.“ Die Abfahrtszeiten der Busse wurden über Jahre auf die Stundenpläne abgestimmt, um die Fahrdauer der Schüler zu minimieren. Mit dem aktuellen Zugfahrplan der Nationalparklinie U 28 klappt das nicht. Der Unterricht im Sebnitzer Gymnasium beginnt 7.15 Uhr. Der erste Zug der Nationalparkbahn fährt 5.54 Uhr ab Bad Schandau und ist 6.15 Uhr in Sebnitz – also viel zu früh. Der nächste Zug kommt erst 7.39 Uhr in Sebnitz an. Das wäre sogar für den späteren Unterrichtsbeginn um 8 Uhr, den einige der jüngeren Klassen nutzen, zu knapp. Denn vom Bahnhof zur Schule muss man einen Kilometer laufen. Zum Schulschluss ist es nicht anders: Der Vormittagsblock endet 12.20 Uhr – da ist die Bahn gerade zwei Minuten weg. Um die Schüler in die Bahn zu bekommen, müsste also der Zugfahrplan geändert werden. Das jedoch wäre äußerst kompliziert, da die Zeiten auf die Anschlüsse nach Dresden und Prag abgestimmt sind. (SZ/dis)

