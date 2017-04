Umleitung durch Reichenbach endet eher Die Innenstadt muss die Pkw-Route nicht die gesamte Bauzeit über abfangen. Die Informationen darüber ändern sich jedoch ständig.

Auf der B 6 ist derzeit kein Weiterkommen, die Pkw müssen direkt durch Reichenbach rollen. Für die Anwohner dort gibt es nun eine kleine gute Nachricht. © nikolaischmidt.de

Reichenbach. Die Umleitung für Pkws wird nicht während der gesamten Sanierungszeit der Bundesstraße 6 bis Ende August durch die Reichenbacher Innenstadt führen, sondern bis Ende Mai. Das teilt Isabel Siebert, Pressesprecherin im Landesamt für Straßenbau und Verkehr, auf SZ-Nachfrage mit.

Ende Mai sollen die ersten beiden Teilabschnitte zwischen der Weißenberger Kreuzung (S 111) und der Einmündung in die Kleinstadt in Höhe von Oberreichenbach fertig und wieder befahrbar sein. Sie stehen dann sofort für die Pkw-Umleitung bereit, die ab Ende Mai zwischen Reichenbach und Görlitz in beiden Richtungen über Königshain ausgewiesen wird.

Die drei seit voriger Woche gesperrten Kreuzungen nördlich von Reichenbach werden mit Freigabe der ersten beiden Abschnitte der B 6, spätestens ab dem 29. Mai, wieder für den Verkehr geöffnet. Im Moment dürfen nur Linien- und Schulbusse sowie Rettungsfahrzeuge die Kreuzungen queren. Das hat in der vorigen Woche zu Missverständnissen und Ärger geführt. (SZ/ag)

