Umleitung bleibt länger bestehen Wegen der halbseitigen Sperrung der Dresdner Straße in Freital müssen Kraftfahrer Umwege in Kauf nehmen. Die sollten verändert werden. Aber es gab Schwierigkeiten.

Die Umleitung in Freitals Innenstadt bleibt erst mal bestehen. © Archiv: Zschiedrich

Anders als geplant bleiben die derzeitigen Umleitungen, bedingt durch die halbseitige Sperrung der Dresdner Straße in Deuben, vorerst bestehen. Ursprünglich sollte die jetzige Verkehrsführung zu Beginn der neuen Woche verändert werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben technische Schwierigkeiten für Verzögerungen gesorgt. Zudem haben Leitungen in der Erde anders gelegen als erwartet.

Bis vorerst 28. Juni bleibt alles so wie seit voriger Woche: Die Dresdner Straße ist an der Kreuzung Güterstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Dresden über die Krönertstraße und die Wehrstraße umgeleitet. Aus Richtung Dresden und Güterstraße kommend ist die Einfahrt in die Krönertstraße ebenso nur über die Wehrstraße erlaubt. Zur Klinik geht es aus Richtung Dresden über die Semmelweisstraße, da das Linksabbiegen in die Bürgerstraße verboten ist.

Die Stadt rechnet damit, dass die Baustelle ab 29. Juni auf die Seite der beiden Einkaufsmärkte an der Dresdner Straße wechselt. Der Verkehr Richtung Hainsberg wird dann über die Gegenspur geleitet. Deswegen ist die Dresdner Straße Richtung Dresden weiter gesperrt. Hinzu kommt die Vollsperrung der Güterstraße. (SZ/cb)

