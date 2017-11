Umleitung an der Zittauer Hochwaldstraße

Die Hochwaldstraße in Zittau. © Rafael Sampedro

Zittau. Wegen Tiefbauarbeiten an den Gleisen der Schmalspurbahn im Bereich der Kreuzung Hochwald-/Schrammstraße bleibt die Hochwaldstraße in Richtung Stadtzentrum einseitig gesperrt. Autofahrer, die vom Humboldt-Center oder Landratsamt in Richtung Stadtzentrum fahren wollen, werden über die Kant- und Sachsenstraße auf die Südstraße geleitet. Die Befahrung der Hochwaldstraße stadtauswärts ist weiterhin möglich.

Wegen der Umleitung ist eine Ampelanlage an der Kreuzung Sachsen-/Südstraße errichtet worden. Nach Informationen der Oberlausitzer Straßen-, Tief- und Erdbau Gesellschaft (Osteg) bleibt die Umleitung voraussichtlich bis zum Monatsende bestehen. Die Osteg verlegt Versorgungsleitungen, die an drei Stellen nahe der Kreuzung die Gleise der Schmalspurbahn unterirdisch queren. Mit dem Beginn der Tiefbauarbeiten wurde gewartet, bis die Schmalspurbahn ihren Betrieb wegen der alljährlichen Betriebspause einstellt. (mh)

zur Startseite