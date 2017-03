Umlagerter Kuchenbasar im Fuchsbau Beim Heimspiel gegen Kassel ging es neben dem Sieg auch um Unterstützung für den erkrankten Erick. Das war toll.

Sabine Müller, Dana Barthel und Janina Parkkonen (von links) stehen Pate für die vielen fleißigen Frauen, die einen Kuchen gebacken haben, um Geld für den erkrankten Erick zu sammeln. Foto:Joachim Rehle © Joachim Rehle

Weißwasser. Große Stimmung am Dienstagabend in der Eisarena Weißwasser. Über 2 500 waren gekommen, um ihre Füchse gegen Kassel im vierten Viertelfinalspiel zu unterstützen. Aber diesmal ging es noch um eine zweite Unterstützung. Jeder konnte für den fünfjährigen Erick spenden – entweder direkt, per Becherpfand oder durch den Kauf von Kuchen, den Mütter des Eishockey-Nachwuchses und Spielerfrauen gebacken haben. Auch die Frau des finnischen Trainers Hannu Järvenpää trug Backwerk zum Basar bei. Der Kuchentresen war schon eine Stunde vor Spielbeginn dicht umlagert.

Viele Fans schienen nach Betreten der Arena bewusst erst einmal nach links abzubiegen, um dieses Mal Backwerk statt Buletten zu kaufen und so ihre Solidarität mit dem kleinen Jungen zu demonstrieren, der an Krebs erkrankt ist. Aber die Kuchenvorräte hielten dem Ansturm Stand. Hinter dem Tresen bogen sich schier die Regale, halb Weißwasser schien den Dienstag an der Teigschüssel verbracht zu haben. Alle Einnahmen fließen auf das Spendenkonto für Erick. (SZ) Spielbericht - Seite 18

