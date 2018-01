Umgestürzter Laster sorgt für stundenlange Straßensperrung Ein Papiertransport ist von der Straße abgekommen und auf der Seite liegengeblieben. Die Bergung war aufwendig.

Der Laster war auf dem Weg in die Papierfabrik in Kriebethal. Der Fahrer ist von der Straße abgekommen. Dabei kippte der Lkw um und blieb auf der Seite liegen. Feuerwehr und eine Spezialfirma übernahmen die Bergung. © Dietmar Thomas

Kriebethal. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Ehrenberg und Kriebethal ist am Donnerstag für mehrere Stunden voll gesperrt gewesen. Dort ist ein Laster, der mit mehreren Tonnen Papier beladen war, am Abzweig Seidelstraße von der S 32 abgekommen und auf der Seite liegen geblieben. „Wir wurden gegen 15 Uhr verständigt“, sagte der Kriebethaler Wehrleiter Ingo Geißler am frühen Abend auf DA-Nachfrage. Er berichtete, dass der Fahrer des Lasters, der auf dem Weg in die Papierfabrik in Kriebethal war, unverletzt geblieben sei. Die 14 Kameraden sind mit drei Fahrzeugen vor Ort gewesen. „Wir haben zunächst das auslaufende Öl aufgefangen und in Absprache mit der Polizei die Straße voll gesperrt. Nun leuchten wir die Einsatzstelle aus“, sagte er.

Zwischenzeitlich hatten sich die Kameraden noch einmal in Stellung gebracht: Denn das Bergungsteam hatte den Hänger mithilfe eines Schneidbrenners von der Zugmaschine getrennt. Weil dabei Funken sprühen und Papier leicht brennbar ist, hatten sie diese Vorkehrung getroffen, um im Notfall schnell löschen zu können.

Romy Berndt, Chefin des Bergungsdienstes Hübler aus Schlegel, sagte dem DA: „Wir rechnen damit, dass die Bergung des Lasters voraussichtlich bis mindestens 22 Uhr dauert.“ Schwere Technik sei erforderlich, um den Lkw aufzurichten und abzuschleppen. „Etwa zehn Mitarbeiter sind mit einem Spezialbergungsfahrzeug, einem 70-Tonnen-Kran sowie diversen Kleinfahrzeugen vor Ort“, sagte sie. Dass der Laster seine Fahrt nach der Bergung von allein fortsetzen kann, schloss sie bereits frühzeitig aus. „Das ist nicht möglich. Wir laden ihn auf unser Fahrzeug und transportieren ihn nach Schlegel“, erklärte sie.

Der Lkw-Verkehr in Richtung Kriebe-thal werde bereits bei Reichenbach über Waldheim umgeleitet, sagten die Einsatzkräfte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand bis zum Redaktionsschluss noch nicht fest. „Der Schaden ist das eine. Wichtiger ist aber, dass dem Fahrer nichts passiert ist und er mit dem Schrecken davon gekommen ist“, so Berndt. (DA/sol)

zur Startseite