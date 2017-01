Umgestürzte Laterne nützt noch was Die direkt neben dem Hotel Mercure umgefallene Leuchte kann helfen, ein Einzelstück zu retten.

Einfach umgefallen: die in der Nacht zum Mittwoch umgestürzte Laterne am Mercure-Hotel. Genau so eine Glaskugel fehlt ihrer baugleichen Nachbarin. © Lutz Weidler

Da war es nur noch eine: Die in der Nacht zum Mittwoch umgestürzte Laterne am Mercure-Hotel (SZ berichtete) kann noch einen Nutzen haben. Beim Aufprall auf die Betonplatten war eine der gläsernen Kugeln ganz geblieben. Genau so eine fehlt bei der letzten Laterne dieser Art, die nun noch in Riesa erhalten ist – gleich nebenan, direkt vor der Immendorff-Skulptur Elbquelle. „Die Glaskugel an der noch stehenden Laterne ist schon vor einiger Zeit ein Vandalismusopfer geworden“, teilt Stadtsprecher Uwe Päsler auf SZ-Nachfrage mit. Sie stammt – wie das umgefallene Exemplar – aus der Erbauungszeit der einstigen „Straße der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft“ 1980/81 und ist nun das einzige Überbleibsel aus der Epoche. Die Stadt hatte sie nach dem Vorfall sofort untersuchen lassen: Bei ihr drohe keine Gefahr.

Noch offen ist aber, was an dem Standort der offenbar wegen Durchrostung umgeknickten Laterne passiert. Das Stadtbauamt prüft laut Uwe Päsler nun erst einmal, ob dort eine neue Beleuchtung aufgestellt wird. Darüber lasse sich noch keine verlässliche Aussage treffen. Die Stelle wird als kürzeste Verbindung zwischen Boulevard, Mercure und Bahnhof täglich von vielen Fußgängern und Radlern passiert. (SZ/csf)

