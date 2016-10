Umgestaltung des Friedensparks beginnt Der Friedenspark in Pirna soll umgestaltet werden. Am Montag beginnen die Arbeiten.

Der Friedenspark in Pirna soll heller und leichter überschaubar werden. © Daniel Förster

Pirna. Am kommenden Montag beginnen die Bauvorbereitungen zur Umgestaltung des Friedensparks. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden bis Ende Oktober unter anderem Gehölze verschnitten. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen in der ersten Novemberwoche starten.

Neu gestaltet wird der innerstädtische Park nach Plänen des Dresdner Landschaftsarchitekturbüros May, er soll heller und leichter überschaubar werden, große Büsche sollen Stauden weichen, die rechtwinklig angelegten Wege werden durch geschwungene ersetzt. In der Parkmitte ist eine Wiese geplant, die zum Sonnen, Spielen oder Picknicken genutzt werden kann. Mithilfe einer großen befestigten Fläche will die Stadt den Friedenspark optisch zur Breiten Straße hin öffnen, Spaziergänger so in den Park locken. Baum- und Bankinseln sowie ein Wasserspiel lockern diesen gepflasterten Bereich auf und laden zum Verweilen ein. (SZ/ce)

