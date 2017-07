Umgeknickte Bäume und Stromausfälle Ein Unwetter zog am Donnerstagabend über die Region Döbeln. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt.

© Symbolbild/Klaus-Dieter Brühl

Glimpflich ging der Unfall einer Frau in Hartha aus. Sie war kurz nach 22 Uhr mit ihrem Auto in die Baumkrone eines umgestürzten Baumes gefahren. Den hatte der Sturm von Mittwochabend auf die Straße zwischen Hartha und Waldheim krachen lassen, etwa in Höhe des Wasserwerkes. Die Kameraden der Harthaer Wehr rückten aus, um den Baum zu entfernen. Einsätze gab es darüber hinaus auch zwei in Steina, beide Male aufgrund von umgestürzten Bäumen und herabgestürzten Ästen. Im Stadtgebiet sind Bauzäune wieder aufgestellt worden. Gegen 0 Uhr war die Wehr zurück im Gerätehaus.

Ausgerückt sind auch die Kameraden der Döbelner Wehr. Sie beseitigten eine Ölspur in Stockhausen und mussten anschließend mehrere Äste sowie Bäume zur Seite räumen. Diese hatte Straßen im Stadtgebiet, unter anderem an der Leipziger Straße, sowie in Limmritz und Technitz blockiert. Auch in Döbeln waren einige Bauzäune umgestürzt.

In Noschkowitz bei Ostrau fiel gegen 21.30 Uhr der Strom aus. Erst am Donnerstagmorgen kam er zurück.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gab es Mittwoch sachsenweit Windstärken von neun bis zehn, in Oschatz wurde Windstärke 8 gemessen. „Das ist ein stürmischer Wind mit einer Geschwindigkeit von 74 Kilometer pro Stunde“, sagt Irina Nischan, Mitarbeiterin beim DWD. Die Wetterstationen in Geringswalde und Nossen haben Niederschläge von 11,6 bis zu 15,5 Liter pro Quadratmeter gemessen. Da diese jedoch über mehrere Stunden gefallen sind, kam es nach ersten Erkenntnissen nicht zu Überschwemmungen. (DA/mf)

