Umgekippter Holzlaster behindert Verkehr

Der umgekippte Lkw © Susanne Sodan

Löbau/Zittau. An der Kreuzung zwischen der B6 und der B178 in Fahrrichtung Zittau ist ein Lkw umgekippt, wie Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, auf Nachfrage gegenüber der SZ bestätigte. Der Unfall wurde am Mittwoch gegen 14.20 Uhr der Polizei bekannt, so Knaup. Der Fahrer wurde verletzt; die Strecke ist voll gesperrt. Da der Laster Holzschnitze geladen hatte, werde es noch „etliche Zeit“ dauern, bis die Bergung beendet sei.

Die Polizei rechnet damit, dass die Strecke nicht vor Mittwochabend wieder frei sein werde. Autofahrern wird empfohlen, während der Sperrung stattdessen an der B178n in Richtung Autobahn / Weißenberg zu fahren und dann an der nächsten Auffahrt zu wenden oder den Weg durch Löbau in Richtung Rumburger Straße zu nehmen. (szo)

zur Startseite