Umgefallener Lkw behindert Verkehr Erst am Freitag hatte es an der Bundesstraße 182 einen Unfall gegeben. Am Montag war die Straße erneut kurzzeitig zu.

Ein Lkw war am Montag in Strehla in den Graben gekippt. © André Baumung

Strehla. Wieder war es am Strehlaer Ortseingang, wieder war ein Lkw beteiligt: Am Montagvormittag hat ein Unfall auf der B 182 in Strehla für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Angaben der Polizei war der Laster gegen 10.45 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in den Straßengraben gekippt. Dem Augenschein nach war der Lkw mit Baumaterial beladen. Der Schaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. Nähere Angaben konnte die Polizei am Montag zunächst nicht machen. Zu Unfallursache und -hergang werde ermittelt, hieß es.

Nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt hatte es am Freitag eine Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw auf der B 182 in Strehla gegeben. Der Unfall hatte mehrere Stunden Umleitungsverkehr zur Folge. (SZ)

