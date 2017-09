Umgebindehaus in Seifhennersdorf ausgebrannt In der Kruschgasse brach das Feuer in der Nacht zu Donnerstag aus. Zu Schaden kam dabei niemand.

Das ausgebrannte Umgebindehaus in der Kruschegasse in Seifhennersdorf. © Rafael Sampedro

Seifhennersdorf. Ein Umgebindehaus ist am frühen Donnerstagmorgen auf einem Grundstück in der Kruschegasse in Seifhennersdorf ausgebrannt. Das Feuer wurde um 4.38 Uhr gemeldet. Wie die Polizeidirektion in Görlitz berichtet, löschten die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr der Stadt die Flammen in dem unbewohnten und zu weiten Teilen auch zugemüllten Gebäude. Zu Schaden ist dabei niemand gekommen. Während der Löscharbeiten musste die Polizei die angrenzenden Straßen absperren. Die Ursache des Feuers ist bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen in alle Richtungen aufgenommen, heißt es. Ein Brandursachenermittler wird jetzt das ausgebrannte Haus untersuchen. (SZ)

