Umgebinde und mehr Eine Initiative saniert ein altes Haus am Dorfbachweg in Hinterhermsdorf. Viel ist schon passiert. Für Neugierige ist es am Sonntag geöffnet.

Marian Romanus hat viel zu tun an dem Umgebindehaus am Dorfbachweg 25 in Hinterhermsdorf. Sobald er Zeit hat, baut er hier weiter. Im Moment ist die Dachrinne dran. © Dirk Zschiedrich

Wer das Haus am Dorfbachweg 25 im Sebnitzer Ortsteil Hinterhermsdorf betritt, fühlt sich wie auf einer Zeitreise. Das Wohnhaus wurde im Jahr 1890 erbaut. Im Inneren sind noch viele Originale zu finden, wie zum Beispiel die Türstöcke. Es verfügt über eine doppelte Blockstube. Das Fachwerk im Obergeschoss und eben der Dachüberstand im Schweizer Stil gelten als Besonderheiten.

Zum Tag des offenen Umgebindehauses am 28. Mai können hier Besucher vorbeischauen. Das Haus selbst wurde 2008 von Mitgliedern des Vereins Elbsandsteininitiative gekauft. Nach und nach wird es umgebaut und saniert. „Es ist schon viel geworden. Der Ausbau ist weiter fortgeschritten. Es ist eben wie bei einem alten Haus. An allen Ecken wird gebaut und gebaut“, sagt Helena Romanus, Steinmetzin und Vereinschefin. Die Initiative ist ein Freundeskreis von Männern und Frauen, die gern in der Sächsischen Schweiz wandern und sich hier ein Domizil einrichten, welches gleichzeitig auch ein Begegnungszentrum für den Ort ist. Einige Veranstaltungen hat Helena Romanus bereits organisiert. Am 28. Mai zum Umgebindehaustag folgt die nächste. Von 10 bis 15 Uhr ist das Haus geöffnet. Für Erwachsene gibt es ein Strickprojekt. „Unsere Idee ist, dass jeder einzelne Teile strickt, die zu einer großen Decke zusammengefügt werden“, sagt Helena Romanus. Kinder können sich schminken lassen und lustige Stempel basteln. Auch eine Foto-Rallye mit Bildern aus dem Ort ist Vorbereitung. Natürlich können Neugierige auch das Haus besichtigen.

Weitere Informationen auch in Internet.

zur Startseite