Umfrage zur Parksituation läuft Am Steinhübel gibt es zu wenige Stellflächen. Zur Debatte steht, die letzte freie Baufläche an Autobesitzer zu vermieten.

In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, ob noch eine Familie im städtischen Baugebiet Am Steinhübel ein Einfamilienhaus bauen kann. Es gibt noch eine freie Fläche, die möglicherweise wegen ihrer Lage an gleich zwei Straßen nicht so beliebt ist. Die könnte alternativ auch als Parkplatz hergerichtet werden. Ob das passiert oder die letzte Parzelle verkauft wird, darüber entscheiden die Stadträte in den nächsten Wochen.

Ausgangspunkt waren Kritiken im Technischen Ausschuss und im Stadtrat. Demnach ist die Parksituation im Wohngebiet schwierig. Auf den Grundstücken gebe es zu wenige Parkplätze. Daher stünden ab dem frühen Nachmittag zu viele Fahrzeuge direkt am Straßenrand.

Bauamtsleiterin Petra Steurer bestätigte, dass nach Bauvorschrift nicht zwingend mehrere Stellflächen pro Wohnung vorgehalten werden müssten. Daher könne mit Auflagen nichts getan werden. Entspannen könnte sich die Situation nach Meinung der Räte mit einem Parkplatz. „Der würde zwischen 20 und 25 Euro pro Monat kosten“, so Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Diese Kosten hat die Kommune inzwischen ermittelt. Der Platz muss nicht nur befestigt, sondern im Winter gegebenenfalls auch geräumt und gestreut werden.

Nun werden die Anwohner befragt, ob sie Interesse daran haben, für die ermittelten Kosten einen Parkplatz zu mieten. Wollen das zu wenige Anwohner, hat sich die Diskussion erledigt und der letzte Bauplatz kann verkauft, der Eigenheimstandort abgeschlossen werden. (DA/sig)

