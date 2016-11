Umfrage zur Elektromobilität Ein Dresdner Student untersucht die Westlausitz. Dabei will er Perspektiven aufzeigen.

Wie sieht es mit der Elektromobilität in der Region aus? © dpa

Die Förderregion Westlausitz, zu der auch Großnaundorf, Bretnig-Hauswalde, Ohorn, Steina und Lichtenberg gehören, wird in einer Masterarbeit zum Thema „Elektromobilität – Ein Handlungsfeld zukunftsfähiger Entwicklung in ländlichen Räumen?“ untersucht. Thomas Hoyer, Student am Geodätischen Institut der Technischen Universität Dresden, will dabei das Verhalten, die Akzeptanz und den Bedarf von Elektromobilität in der Westlausitz analysieren

In diesem Zusammenhang benötigt er die Unterstützung von den Bewohnern der Westlausitz. In einem kurzen Fragebogen sollen Meinungen und Erfahrungen mit dem Thema erfasst werden, die dann in die Masterarbeit einfließen. Bei Fragen und Anregungen können Sie sich gern direkt an Thomas Hoyer (hoyer91@web.de) wenden. Ein Link zur Umfrage hat die Gemeindeverwaltung Arnsdorf veröffentlicht. (szo)

www.gemeindearnsdorf.de

