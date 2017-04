Umfrage zum neuen Zentrum verlängert Die Ausstellung zum Sächsischen Wolf in der Bibliothek in Freital ist zwar vorbei. Doch auch auf digitalem Weg kann man abstimmen.

Um diese Freitaler Brache geht es. © Karl-Ludwig Oberthür

Letzte Chance für alle jene, die sich noch an der Befragung zum Sächsischen Wolf beteiligen wollen: Wer es in den vergangenen Tagen nicht geschafft hat, in der Stadtbibliothek vorbeizuschauen, hat jetzt noch online die Gelegenheit, sich die Entwürfe anzusehen und seine Meinung zur künftigen Gestaltung der Brachfläche abzugeben. Die Konzepte der fünf potenziellen Investoren, die bis Freitag im City Center ausgestellt waren, sind jetzt auch auf der Homepage der Stadt hinterlegt. Auch der Fragebogen ist dort zu finden. Er kann ausgefüllt per Mail oder per Post an die Stadtverwaltung gesendet werden. Einsendeschluss ist Dienstag, 11. April. „Alle rechtzeitig eingehenden Fragebögen werden noch bei der Auswertung berücksichtigt – also auch solche aus der Stadtbibliothek, die ihren Weg bisher nicht in den dort aufgestellten Briefkasten gefunden haben“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel.

Die Antworten aus dem Fragebogen sollen den Stadträten später bei der Entscheidung helfen. Welcher Investor den Zuschlag erhält, das entscheidet der Stadtrat voraussichtlich im Spätsommer. (SZ/cb)

Infos im Internet; Mail

Fragebogen per Post an: Rathaus, Büro des Oberbürgermeisters, Dresdner Straße 56, 01705 Freital, Stichwort: Stadtzentrum

