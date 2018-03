Umfrage stützt Weg der Essener Tafel

Fast jedes Thema zeigt wie gespalten und zerstritten sich Deutschland präsentiert. So auch bei der Entscheidung der Tafel in Essen. Es ist für mich eigentlich beschämend, dass es in einem Land wie Deutschland noch Tafeln geben muss. Hier müssten alle Bürger über genügend Geld verfügen, um von der eigenen Arbeit, später dann mit entsprechender Rente, gut leben können. Die Grundsicherung reicht bei vielen Menschen einfach nicht aus! Hier muss die Politik ansetzen. Aber es sieht anders aus und dann werden ehrenamtliche Kräfte noch kritisiert. Die leider noch erforderliche Versorgung durch Tafeln sollte nicht auch noch die der Migranten übernehmen. Hier bedarf es andere Lösungen. Die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration unterstützt die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung der Integrationspolitik und der Förderung des Zusammenlebens von Ausländern und Deutschen. Wie sieht dies beim Thema Tafel aus?