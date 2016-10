Umfrage: Innenstadthändler sind freundlicher zu Kunden geworden Für das neue Handelskonzept sind die Zittauer zu Wünschen und Problemen befragt worden.

Kaufland an der Keimannstraße ist ein fester Bestandteil des lokalen Handels in Zittau. © Thomas Eichler

Die Bedienung in den Innenstadtläden ist freundlicher geworden. Das gaben die 400 Haushalte zu Protokoll, die für das neue Einzelhandelskonzept der Stadt um den vergangenen Jahreswechsel herum befragt worden sind. Demnach erhält die Freundlichkeit der Bedienung mit der Note 2,0 den Bestwert aller abgefragten Aspekte. Das ist rund 0,2 Punkte besser als bei der ersten Befragung vor acht Jahren. Ebenfalls besser bewertet wurden die qualifizierte Beratung in den Läden der Innenstadt und die Gestaltung der Geschäfte. Die zweitbeste Bewertung bekam die Erreichbarkeit der Läden mit der Note 2,3. Kritisch dagegen sehen die Befragten die Parkplatzsituation. Sie bekommt mit der Note 3,1 den schlechtesten Wert aller Bereiche und liegt damit sogar unter dem Wert von 2008, obwohl sich die Zahl der Parkplätze nicht verringert hat. Ähnlich unattraktiv finden die Zittauer die Vielfalt des Warenangebotes.

Darüber hinaus wurden die Zittauer befragt, was ihnen besonders am Einkauf in der Innenstadt gefällt und was sie stört. Vor allem die kurzen Entfernungen und die Vielzahl der privaten Händler freut die Zittauer. Fast 40 Prozent haben überhaupt nichts auszusetzen. Allerdings ist rund jeder Sechste mit der Parkplatzsituation und der Warenvielfalt unzufrieden. Über die Hälfte vermisst eine größere Auswahl unter anderem bei Bekleidung und Schuhen.

Für den derzeit zur Einsicht im Rathaus ausliegenden Entwurf des überarbeiteten Einzelhandelskonzepts wurden im Dezember 2015 und im Januar 2016 400 Zittauer Haushalte befragt. Verglichen wurden die Werte mit der Befragung von 400 Passanten der Innenstadt im Jahr 2008, als das Konzept erstmals aufgestellt worden war.

Das gesamte Konzept mit allen Daten finden Sie hier auf der Webseite der Stadt Zittau.

