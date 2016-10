Umfrage auf dem Weg zur Arbeit Der Verkehrsverbund Oberelbe will mehr zum Verhalten seiner Fahrgäste erfahren.

14 Unternehmen, darunter die Städtebahn Sachsen, sind für den VVO unterwegs. © Daniel Förster

In den nächsten Monaten sind in Bussen und Bahnen Mitarbeiter des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) unterwegs, um Fahrgäste zu befragen. Darüber informiert Sprecher Christian Schlemper. Ziel der Befragung sei es, herauszufinden, wie viele Wege und Umstiege die Fahrgäste täglich mit Transportmitteln des Verkehrsverbundes zurücklegen. Diese anonyme Befragung wird alle fünf Jahre durchgeführt. Fahrgäste erkennen die Befrager an einem Ausweis und dem Smartphone, mit dem die Daten erfasst werden. Sie fragen kurz nach dem Ticket, dem damit zurückgelegten Weg und wie der Fahrgast zur Haltestelle gelangt ist. Bei Monats-, Jahres- und Wochenkarten möchten sie noch wissen, wie oft diese genutzt werden. Für den VVO ist die Befragung wichtig, da in ihm 14 Unternehmen angesiedelt sind, der Fahrgast aber nur ein Ticket für den Verbund erwerben muss. Damit die Kosten unter den Anbietern gerecht aufgeteilt werden, müssen regelmäßig Daten neu erfasst werden. (SZ)

