Umfahrung in zwei Wochen fertig Am Bergkeller entsteht zurzeit die provisorische Asphaltstraße. Passanten fragen sich, warum sie so extrem breit und dick ist.

Die kurvige Umgehungsstraße nahe des Bergkellers wird asphaltiert. © Klaus-Dieter Brühl

Nicht nur Passanten wundern sich. Selbst die Lkw-Fahrer, die den heißen Asphalt heranfahren, sind erstaunt. „Das wird ja eine richtig massive Straße“, sagt ein Dresdner Fahrer. „Und auch noch so breit.“ Der Fertiger, der den Asphalt gleichmäßig auf acht Zentimeter Höhe verteilt, zieht drei Spuren. Normal sind es zwei.

„Aber es geht nicht anders“, sagt Bauleiter Michel Petersohn. Die Platzverhältnisse zwischen Bergkeller und Merschwitzer Straße seien sehr eng, die Radien der neuen Umfahrung deshalb auch verhältnismäßig klein. „Wenn hier zwei Sattelschlepper aufeinandertreffen, würden sie nicht aneinander vorbeikommen“, so Petersohn. Deshalb ist die provisorische Straße hier breiter als sonst.

Es erstaunt auch viele Passanten, dass die Umfahrung so massiv ausgebaut wird. Von Donnerstag bis Freitag haben die Straßenbauer der Bickhardt Bau Thüringen GmbH zwei Schichten Asphalt aufgebracht. Am Dienstag kommt noch eine vier Zentimeter dicke Deckschicht obendrauf. Dann hat die provisorische Straße die Stärke einer richtigen Straße. Ist das notwendig? – „Ja“, antwortet Petersohn. „Es handelt sich ja um eine Staatsstraße. Da fahren auch Schwerlasttransporter drüber. Das muss schon halten.“

Dritte Asphaltschicht am Dienstag

Dass Dienstag der Fertiger an dieser Stelle seine Arbeit beendet, bedeutet aber nicht, dass die Baustellenumfahrung an der Großraschützer Straße ab Mittwoch freigegeben werden kann. Laut Information des Bauleiters muss der Asphalt erst abkühlen und aushärten, die Straßenbankette hergestellt und die Straßenmarkierungen aufgebracht werden. Zudem sollen Stahlgleitschutzwände errichtet werden, wie sie auch auf Autobahnbaustellen verwendet werden. Sie sollen verhindern, dass Autos in die Baustelle fahren und damit die Brückenbauer, die hier bald anfangen werden, gefährden. – All diese Dinge, die noch erledigt werden müssen, halten auf. Wie Petersohn mitteilt, sei geplant, die provisorische Umfahrung am 15. Mai für den Straßenverkehr freizugeben.

Danach können die Arbeiten für den Brückenbau an der Großraschützer Straße beginnen. Die hiesige Unterführung war die erste Brücke, die im Zuge des Bahnbaus abgerissen wurde. Bis Ende August/Anfang September soll die neue Eisenbahnbrücke an dieser Stelle fertig sein. Dann kann die Umfahrung, die jetzt mit großem Aufwand gebaut wird, wieder aufgebrochen und zurückgebaut werden.

Der Fertiger, der nach dem Aufbringen der Deckschicht an der Baustellenumfahrung nicht mehr gebraucht wird, soll anschließend noch einmal zu den Bäckerwiesen am Stadtpark. Dort hatte die Bickhardt Bau Thüringen GmbH zuvor die bisher unbefestigte Zufahrt zur Gartensparte „Mitschurin“ asphaltiert. – Ein Wunsch, den die Stadt Großenhain mit der Deutschen Bahn ausgehandelt hatte. – Es fehlt nur noch der Anschluss von der Brücke über den Röderneugraben bis zur Riesaer Straße.

