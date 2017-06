Umbauten in der Kretzschmarhalle? Die Gymnasiasten verlieren ihre Turnhalle an der Schule und müssen den Unterricht mit je vier Klassen in der Kretzschmar-Halle durchführen. Dafür muss dort einiges verändert werden.

Das Gespräch mit den Sportlehrern von 1. Grundschule und Gymnasium hat stattgefunden. Das Ergebnis: Die Gymnasiasten verlieren ihre Turnhalle am Gymi ganz und müssen den Unterricht mit je vier Klassen in der Kretzschmar-Halle durchführen. Dafür muss dort einiges verändert werden. Stadtbaudirektor Tilo Hönicke sagte gestern auf Nachfrage, dass sich derzeit weder zu etwaigen Umbauten noch zu möglichen Kosten etwas sagen lässt. Das Bauamt macht sich jetzt Gedanken und setzt sich so bald wie möglich wieder mit den Lehrern zusammen. Dass es eine Trennwand geben wird, was im Gespräch war, ist dabei noch nicht sicher. Vielleicht muss man auch andere Lösungen finden, so Hönicke wörtlich. Die Grundschüler nutzen nun die benachbarte Gymnasiumshalle. (ulb)

