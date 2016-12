Umbaupläne für die Frankenmühle

Der Gasthof Frankenmühle im Dippoldiswalder Ortsteil Ulberndorf soll umgebaut werden. Der jetzige Eigentümer hat das Gebäude verkauft, und der neue Besitzer will keine Gaststätte mehr betreiben, sondern dort mit seiner Familie einziehen, zu der auch Pflegekinder gehören, wie die Stadtverwaltung den Technischen Ausschuss informierte. Der stimmte dem Projekt zu.

Rein baurechtlich ist das Vorhaben völlig unproblematisch. Aber die Stadträte hatten dabei doch gemischte Gefühle, wie Ortsvorsteher Sten Scannewin (Freie Wähler) sagte. „Ich bin froh, dass endlich jemand gefunden ist, der das Gebäude übernimmt. Aber es wird leider nicht als Gaststätte erhalten bleiben. Das wird schwierig für den Ort.“ Die Frankenmühle war ein wichtiger Treffpunkt für Ulberndorf und auch ein Anlaufpunkt für Ausflügler, die hier auf der B 170 vorbeigefahren sind. René Schlechter (CDU) fragte, ob die Stadt an dieser Entwicklung nicht etwas ändern könne. „Wir können einem privaten Besitzer nicht vorschreiben, was er mit seinem Gebäude machen soll“, sagte Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler). Sten Scannewin ergänzte, dass es seit Jahren Versuche gegeben habe, Interessenten zu finden, die die Gaststätte erhalten. Das sei unter anderem an der Kreditvergabe für solche Projekte gescheitert. (SZ/fh)

