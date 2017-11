Umbaupläne an der Horkaer Straße Aldi und Edeka in Niesky wollen größer werden. Das lehnen einige Stadträte ab.

Blick auf das Einkaufszentrum an der Horkaer Straße in Niesky: Hier soll es einige Umbauten und Umzüge geben. © jens trenkler

Niesky. Beim Textilmarkt AWG an der Horkaer Straße ist der Umbau bereits erledigt. Heizung und Lüftung sind neu, aber unter anderem auch Fußbodenbelag und Regale. Eine viertel Million Euro habe der Umbau gekostet, sagt Manolito Meyer von der Braunschweiger Firma Marathon Real Estate, die im Auftrag des Eigentümers den Einkaufskomplex an der Horkaer Straße in Niesky betreut. Zurzeit kommt der Braunschweiger oft nach Niesky. Das nächste Umbauprojekt wird vorbereitet. Der Edeka-Markt und der Aldi-Markt sollen größer werden. Beide genügen von der Flächengröße her den Ansprüchen nicht mehr, erklärt Meyer. Um ein Fünftel soll der zurzeit 800 Quadratmeter große Aldi wachsen, um etwa 300 Quadratmeter der Edeka-Markt. In beiden Fällen sei nicht geplant, das Sortiment zu erweitern, die Modernisierungen sollen vor allem Platz schaffen für mehr Geräumigkeit. Ein Teil der Fläche soll das Schuhgeschäft Mayers bieten. Dessen Räume gehen komplett an Aldi und Edeka. Das Schuhgeschäft zieht in die seit langem leerstehenden Apothekenräume. „Der Asiate kommt raus“, kündigt Manolito Meyer an. Also das Geschäft neben Mc Geiz. Die Umbaupläne werden im Stadtrat diskutiert und stoßen auch auf Widerstand. Wichtigstes Argument: die Sorge um die Existenz der Nieskyer Fachgeschäfte in Horkaer, Ödernitzer, Görlitzer Straße. Auch einige Parkplätze werden verschwinden.

