Umbau von Bushaltestellen abgeschlossen Die Stadt hat in diesem Jahr fünf Haltestellen barrierefrei gemacht. In dieser Woche endeten die letzten Bauarbeiten.

Seit Anfang dieser Woche ist der Umbau der Bushaltestelle am Platz des Handwerks beendet. Die Stadt Freital schließt damit ein Projekt ab, bei dem seit dem Jahreswechsel insgesamt fünf Bushaltestellen in Freital mit neuem Pflaster und neuen Borden ausgestattet und damit barrierefrei gemacht worden sind.

Der Stadtrat hatte im Oktober 2016 beschlossen, die Haltestellen Schacht- und Bürgerstraße jeweils in beiden Richtungen sowie die Haltestelle am Platz des Handwerks zu sanieren. Die Arbeiten fanden etappenweise im Zeitraum von Mitte November 2016 bis Juni 2017 statt. Die nun sanierten Haltestellen waren zuvor in schlechtem Zustand. Das Pflaster schlug an einigen Stellen Wellen und auch der Untergrund unter dem Straßenbelag war marode. Bei den nun abgeschlossenen Bauarbeiten wurden die Borde so erhöht, dass künftig ein stufenloses Einsteigen in den Bus möglich ist. Das kommt beispielsweise Senioren mit Rollatoren und Familien mit Kinderwagen zugute.

Das Vorhaben wurde zu gut 70 Prozent mithilfe von Fördermitteln des Freistaates und wird zu weiteren rund 25 Prozent vom Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) finanziert. Den Rest übernimmt die Stadt. Die Gesamtmaßnahme kostete rund 355 000 Euro.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Stadt andere Haltestellen in Freital auf ähnliche Art und Weise umbauen lassen. Wie das Rathaus mitteilt, gibt es in Freital aktuell 195 Haltestellen. Davon sind bislang mehr als ein Viertel barrierefrei ausgebaut. In den vergangenen Jahren wurden jährlich fünf Haltestellen saniert. Außerdem erfolgte ein Ausbau bei Straßenbaumaßnahmen.

