Umbau oder Neubau? Der Gasthof Müller in Rennersdorf ist geschlossen. Doch die Einwohner setzen ihre ganze Hoffnung auf das Areal.

Hier soll das künftige Dorfzentrum entstehen. © Dirk Zschiedrich

Stolpen. Schier endlos ziehen sich die Diskussionen um ein neues Dorfzentrum im Stolpener Ortsteil Rennersdorf-Neudörfel in die Länge. Jetzt scheinen die Einwohner einen kleinen Teilerfolg für sich verbuchen zu können. Auf Drängen von CDU-Stadtrat Detlef Wächtler, selbst Einwohner von Rennersdorf-Neudörfel, haben die Stadträte am Dienstag mehrheitlich dem Antrag der CDU zugestimmt, wenigstens einen Teil der Planungsleistungen für 2018 mit in den Haushaltsplan einzustellen.

In diesem Zusammenhang soll nun auch untersucht werden, ob der bestehende Gasthof umgebaut werden kann. Sollte das nicht möglich sein, würde das Abriss und dann Neubau des Dorfzentrums bedeuten. Viel Geld wird die Stadt selbst nicht dafür locker machen müssen. Immerhin werden die Planungsleistungen gefördert. 35 000 Euro sollen die kosten. 80 Prozent kommen als Fördermittel, bleibt ein Eigenanteil von etwa 7 000 Euro. Detlef Wächtler ist dennoch froh, wenigstens diesen weiteren Schritt in Richtung neues Dorfzentrum erreicht zu haben.

In Rennersdorf-Neudörfel gibt es zwar schon ein Gemeindezentrum mit Kegelbahn. Doch das Gebäude liegt in einem Bereich, der kaum bewohnt ist. Außerdem trennt die vielbefahrene Staatsstraße den eigentlichen Ortskern von dem Gemeindezentrum. Deshalb sollte mitten im Ort nun eine Möglichkeit geschaffen werden, wo sich alle Einwohner treffen, auch diejenigen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind.

Schnell war die Idee mit dem Gasthof Müller geboren. Dort fanden seit jeher die Veranstaltungen im Ort statt. Die Eigentümer hatten aber aufgehört. Das Gebäude steht leer. Nach ebenfalls zähem Ringen zwischen Einwohnern und Stadt entschloss man sich im Rathaus, das Areal zu kaufen. Dabei blieb es. Die Einwohner gaben sich damit nicht zufrieden. Und Detlef Wächtler drängte immer wieder auf eine Entscheidung im Stadtrat. Doch dort zögerte man. Die Frage des Geldes stand immer wieder im Raum. Doch auch da gibt es Hoffnung. Joachim Oswald, Regionalmanager für das Förderprogramm Leader in der Sächsischen Schweiz, sprach dem Gasthof-Projekt gute Chancen zu. Es könnte Geld für Arbeiten geben, damit das Gebäude wieder genutzt werden kann. Neue Tische und Stühle für einen Gemeinschaftsraum werden zwar nicht gefördert, aber Sanitäranlagen. Allerdings dürfe man nicht so lange überlegen. Bis 2020 können 19,6 Millionen Euro Fördermittel abgerufen werden. Detlef Wächtler hofft nun, dass dem ersten Schritt auch die nächsten bald folgen.

