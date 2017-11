Umbau nach Unfall an Marienbrücke

Die Stadt will im nächsten Jahr die Mündung der Devrientstraße in die Zufahrt zur Marienbrücke umbauen. Das sagte Reinhard Koettnitz, Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes, nach einem Unfall am Freitag, bei dem wiederholt das Stoppschild an der Mündung umgefahren wurde. Der Unfallfahrer war von der Marienbrücke nach links in die Devrientstraße abgebogen, um einen Stau zu umfahren. Das ist an dieser Stelle verboten. Bei diesem Manöver rammte er das Straßenschild.

Die Mündung soll mittels einer erhöhten Mittelinsel und verlängerten Bordsteinkanten so umgestaltet werden, dass es künftig nicht mehr möglich ist, dort von der Brücke kommend in die Devrientstraße zu fahren.

Parallel dazu werden Pläne diskutiert, die Fahrspuren auf den Straßenbahnschienen für Autos zu sperren. Das war schon nach den Unfällen auf der Neustädter Brückenzufahrt im Gespräch, wo immer wieder Autofahrer die Kontrolle verloren haben und gegen die Geländer gefahren sind. Den Verkehrsbetrieben würde diese Änderung entgegenkommen, denn Richtung Könneritzstraße verlieren die Bahnen im Autostau immer wieder viel Zeit. (SZ/csp)

