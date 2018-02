Umbau im Stadtmuseum geplant Die Dauerausstellung soll umgestaltet werden. Dafür hat die Stadt Fördermittel beantragt. Und es gibt eine personelle Veränderung.

Regine Wiemer vom Löbauer Stadtmuseum geht in den Ruhestand. © Julia Kluttig

Löbau. Die Stadt Löbau will die Dauerausstellung des Stadtmuseums umgestalten und auf einen modernen Stand bringen. Das kündigte Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) in seiner Rede zum Neujahrsempfang der Stadt Löbau an. Er sprach über die nächsten Vorhaben der Stadt in diesem Jahr. Auf Nachfrage der SZ heißt es aus der Stadtverwaltung, Löbau habe Fördermittel für dieses Vorhaben beantragt. Dazu wird voraussichtlich nicht vor Mai entschieden werden. Erst dann sei klar, wie es weitergeht.

Eine personelle Veränderung im Stadtmuseum steht allerdings fest: Regine Wiemer, die das Museum seit fast 35 Jahren leitet, geht in den Ruhestand. Sie feierte jetzt ihren 65. Geburtstag und wird im Sommer aufhören, bestätigte vor Kurzen die Stadtverwaltung.

Derzeit ist das Löbauer Stadtmuseum wegen einer umfassenden Inventur geschlossen. Das wird voraussichtlich noch bis Ende März andauern, teilt die Löbauer Stadtverwaltung mit. (SZ/rok)

