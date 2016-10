Umbau im Lidl beendet In Freital-Döhlen wurde der Lidl-Markt umgebaut. Die Arbeiten sind nun beendet – ab Donnerstag kann wieder eingekauft werden.

Freital. Nach drei Tagen Umbauarbeiten ist der Lidl-Markt an der Ecke Dresdner Straße/Wilsdruffer Straße ab Donnerstag wieder geöffnet. „Während der kurzen Renovierungsphase haben wir zum einen die Kühlmöbel in der Filiale ausgetauscht“, teilt eine Sprecherin mit. Außerdem wurde die Farbgebung im Markt verändert – statt des bisher verwendeten Lidl-Blaus dominiert nun die Farbe Graphitgrau. Darüber hinaus sind die Logos der Eigenmarken als dreidimensionale Schriftzüge an den Wänden über der Ware angebracht und sollen bei der Orientierung in der Filiale helfen. (SZ)

