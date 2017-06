Umbau im Kensington Palast Die jüngere Generation der Royals schickt sich an, die Gemäuer zu übernehmen.

Der Kensington Palast in London war einst vor allem bekannt, weil Prinzessin Diana dort lebte. Heute ist er die Residenz der jüngeren Royals. © picture alliance / empics

Im Kensington Palast, einer der königlichen Residenzen in London, stehen Veränderungen an: Die jüngere Generation der Royals schickt sich an, die Gemäuer zu übernehmen. Ab Herbst werden Prinz William und seine Familie einziehen. Und es gibt Gerüchte, dass auch Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle ins Hauptgebäude umziehen wollen. Zusätzlich will Harrys und Williams Cousine Prinzessin Eugenie mitsamt ihrem Freund ihren Wohnsitz in den Kensington Palast verlegen.

Kensington Palast Apartment 1A

Es ist das größte Apartment der gesamten Anlage: 22 Zimmer, zwei Küchen, über vier Stockwerke verteilt. Früher hat hier einmal Prinzessin Margaret, die Schwester der Queen, gewohnt. Es wurde für rund 4,5 Millionen Pfund, umgerechnet 5,3 Millionen Euro, renoviert. Im Südflügel des Palastes gelegen, werden hier Prinz William, seine Frau Kate und die Kinder George und Charlotte einziehen. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge, wie ihre offiziellen Titel lauten, wollen im Herbst von ihrem bisherigen Wohnsitz, dem Herrenhaus Anmer Hall in Norfolk, nach London umsiedeln. Der Grund: William will sich stärker seinen Repräsentationspflichten widmen, nachdem es in der Vergangenheit Kritik an seinem royalen Engagement gegeben hatte. Und für Stammhalter George beginnt schon im zarten Alter von vier Jahren der Ernst des Lebens: Er wird ab September seine Ausbildung beginnen und die Privatschule „Thomas’s School“ besuchen. Nur knapp 17 000 Pfund, rund 20 000 Euro, beträgt das Schulgeld – ein Schnäppchen.

Nottingham Cottage

Hier, in der eher bescheidenen ehemaligen Diener-Unterkunft, lebt zurzeit Prinz Harry. Er teilt sich die vier Zimmer des Cottage mit seiner Freundin Meghan Markle. Die amerikanische Schauspielerin wohnt hier, wenn sie zu Besuch in London ist. Harry hat beim Wachpersonal durchgesetzt, dass seine Freundin nicht mehr aufwendig geprüft, sondern einfach durchgewunken wird – sie gehört praktisch schon fast zur Familie. Wie die Gerüchteküche wissen will, drängt der Prinz darauf, ins Hauptgebäude umzuziehen. Er soll sich bei den Arbeitern wiederholt erkundigt haben, wie die Renovierungen denn vonstatte gehen.

Ivy Cottage

Gleich neben dem Nottingham Cottage liegt das Ivy Cottage, das mittlerweile auch nicht mehr vom Gesinde, sondern von Royals genutzt wird. Im Herbst sollen hier Prinzessin Eugenie, die Tochter von Andrew, des zweiten Sohns der Queen, und ihr Freund Jack Brooksbank einziehen. Noch wird verhandelt, wer für die Reparaturen zahlt, die für die Behebung des Feuchtigkeitsproblems im Dreizimmerhäuschen nötig sind. Eugenie – im Moment die Nummer acht der britischen Thronfolge – kennt ihren Jack, einen Nachtclubmanager, schon seit fast sieben Jahren. Eine Verlobung der beiden wird seit Längerem erwartet, zumal Eugenie kürzlich einen Diamantenring an der linken Hand trug und Jack auch schon der Queen vorgestellt wurde.

