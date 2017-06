Umbau-Finale im Kaufland Radebeul Eine siebenstellige Summe hat das Handelsunternehmen investiert, um freundlicher für Kunden zu werden. Am Montag ist für einen Tag geschlossen.

Erst vor wenigen Tagen bekam das Kaufland in Coswig ein Facelift, wie die Manager des Unternehmens intern die Modernisierung bezeichnen. Coswigs OB Frank Neupold hat sich danach ein Bild gemacht. © Arvid Müller

Einige haben es schon in den letzten Wochen bemerkt – das Radebeuler Kaufland bekommt eine Modernisierung. Wie Hausleiter Lars Mai informiert, hat die zur Lebensmittel-Einzelhandelskette der Schwarz Beteiligungs GmbH mit Sitz in Neckarsulm gehörende Radebeuler Filiale eine siebenstellige Summe investiert.

Zu den Neuerungen gehören beispielsweise kundenfreundlich niedrigere Regale, aber auch Poller auf der Eingangsseite, die Wildparker abhalten sollen. In die Dachkonstruktion des Gebäudes wurde investiert und auch in ein neues Warensicherungssystem.

Was alles genau bereits in den letzten Wochen geschah und übers Wochenende und am Montag noch von Handwerkern installiert wird, will die Radebeuler Kaufland-Mannschaft am Montag Oberbürgermeister Bert Wendsche vorstellen. Für die abschließenden Modernisierungsarbeiten, so Lars Mai, muss das Kaufland an der Weintraubenstraße auch für einen Tag am Montag geschlossen bleiben. Am Dienstag ist wieder normal geöffnet.

