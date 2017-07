Umbau des Sportheims wird teuer Für den Brandschutz des Gebäudes muss Wehlen viel Geld berappen. Zunächst steht ein Konzept an.

Für die Planungsleistungen sind schon mal 6 000 Euro fällig. © dpa

Die Stadt Wehlen will noch in diesem Jahr ein Brandschutzkonzept für ihr Sportheim erstellen lassen. Bei der jüngsten Stadtratssitzung wurden dafür die Planungsleistungen in Höhe von rund 6 000 Euro vergeben. Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) merkt an, dass mit der Erstellung des Konzepts noch nicht gleich die ersten Bauarbeiten anstehen werden. Denn um das Gebäude wirklich brandsicher zu machen, müsste die Stadt viel Geld in die Hand nehmen. „Das Haus besteht quasi von oben bis unten aus Holz. Es wären enorme Veränderungen nötig“, so Tittel. Eine Sanierung wäre dementsprechend teuer und Fördermittel nur schwer zu bekommen. Trotzdem müsse die Stadt das Konzept jetzt in Auftrag geben, das eigentlich erstmals schon 2010 erstellt werden sollte. (SZ/nr)

