Umbau des Dittersbacher Markts rückt näher Dürrröhrsdorf beantragt Fördermittel für die Gestaltung des Platzes. Wie genau er einmal aussehen soll, ist noch offen.

Der Dittersbacher Marktplatz, hier auf einem Foto von Anfang September, kurz nach dem Abbau der Fahrgeschäfte, bietet außerhalb des Dittersbacher Jahrmarkts ein trostloses Bild. Das soll sich ändern. © Archiv: Dirk Zschiedrich

An Ideen mangelt es nicht. In ihrer kompletten Masterarbeit hat eine Landschaftsarchitektin bereits ein Konzept für die künftige Gestaltung des Dittersbacher Markts entwickelt. Ende 2016 hat sich dann noch einmal eine ganze Seminargruppe von Studenten mit dem Thema auseinandergesetzt. In sieben Arbeitsgruppen haben sie sieben verschiedene Entwürfe erstellt für das Areal, auf dem jährlich der Dittersbacher Jahrmarkt stattfindet. Wie geht es damit nun weiter? Um diese Frage ging es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Einige Gemeinderäte befürchten, dass sie nicht ausreichend mitreden können. „Wer entscheidet, was wohin gebaut wird?“, fragte Cornelia Andersch (Unabhängige Bürger). Konkret wüssten die Gemeinderäte noch nichts.

Doch um diese Details sollte es in dem anschließend einstimmig gefassten Beschluss noch nicht gehen, sondern darum, ein Planungsbüro mit einer Machbarkeitsstudie zu beauftragen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Gemeinde Fördermittel bekommt. Die Studie soll untersuchen, was gebaut werden kann und zu welchen Kosten. Die Ideen der Studenten dienen dafür als Grundlage, erklärte Hauptamtsleiter Norbert Bläsner. Eine genaue Kostenkalkulation beispielsweise war nicht Teil der studentischen Arbeiten. Welche Mischung aus den vielfältigen Entwürfen umgesetzt wird, sei auch noch nicht entschieden. Der Planer werde dafür Vorschläge erarbeiten. „Der Gemeinderat wird in die Variantenerstellung auf jeden Fall einbezogen werden“, sagte Bläsner.

In welcher Form die existierenden Entwürfe den Gemeinderäten vorgestellt werden, ist noch offen. Mittlerweile liegen sie im Rathaus vor. Sie ohne eine Erläuterung zu zeigen sei aber nicht sinnvoll, erklärte Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger). Allerdings hat die Präsentation an der TU Dresden auch rund fünf Stunden gedauert. „Wenn wir das im Gemeinderat besprechen, sprengt das den Rahmen“, sagte Gemeinderat Mario Blut (parteilos). Als Alternative will die Verwaltung nun den Dozenten ansprechen, ob er eine Zusammenfassung vorstellen kann.

Insgesamt macht Dürrröhrsdorf-Dittersbach jetzt Ernst mit der Umgestaltung des Dittersbacher Markts. Für 2018 und 2019 stehen zusammen 500 000 Euro für das Projekt im Haushaltsplan. Das ist zunächst nur eine grobe Schätzung, die zudem von Fördermitteln abhängt – 75 Prozent der Summe erhofft sich die Gemeinde aus dem Leader-Programm. Wenn das klappt, könnte die seit Langem diskutierte Erneuerung des Platzes aber endlich Wirklichkeit werden. Nicht bis zum 350. Dittersbacher Jahrmarkt, der 2018 als großes Jubiläum ansteht, aber danach. Das übergeordnete Ziel ist es, den sonst brachliegenden Platz aufzuwerten und auch außerhalb der Jahrmarkt-Tage nutzbar zu machen, zum Beispiel für Kultur, Sport und Spiel.

zur Startseite