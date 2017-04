Umbau des alten Funkamt-Hauses Der Eigentümer will das einstige Haupt- und Verwaltungsgebäude in Wilsdruff neben der markanten Antenne zum Wohnen nutzen.

Neben dem Funkturm stehen Bauarbeiten an. © Archiv: Münch

Am ehemaligen Funkamt in Wilsdruff stehen Veränderungen an. Der Eigentümer des Areals, ein Privatmann, der im Pferdesport tätig ist, will das einstige Haupt- und Verwaltungsgebäude für Wohnzwecke umbauen. Äußerlich wird sich an dem denkmalgeschützten L-förmigen Haus nichts ändern, die Arbeiten betreffen überwiegend die Innenräume. Die Rede ist von einer Wohnung, Gästezimmern und Büroräumen.

Das Funkamt wurde in den Fünfzigerjahren errichtet. Mehrere Gebäude, teils mit markanter Innenarchitektur, stehen unter Denkmalschutz. „Soweit uns bekannt ist, steht der Eigentümer mit dem Denkmalschutzamt in Verbindung, Sanierungen und Umbau erfolgen unter der Maßgabe der Behörde“, sagt Wilsdruffs Bauamtsleiter André Börner.

Einzelne Nebengebäude wie Garagen seien bereits abgerissen worden. Bürgermeister Ralf Rother (CDU) merkte an, dass bei einer Sanierung wegen der nahe gelegenen Autobahn A 4 auch der Immissionsschutz beachtet werden müsste. „Das kann nur an den Gebäuden selbst stattfinden, eine Schallschutzmauer wird dort niemand bauen“, sagte er. Um das Funkamt gibt es seit Jahren immer wieder Diskussionen, seit das Gelände in Privathand ist. Kenner kritisieren, dass die Gebäude mitsamt Technik und Einrichtung erhalten werden müssten. Auch die weithin sichtbare Antenne, ein 153 Meter hohes Stahlrohr, soll ihrer Meinung nach stehen bleiben. Ein Abriss war nach der Stilllegung der Anlage im Mai 2013 bereits beantragt, wurde aber vertagt.

zur Startseite