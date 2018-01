Umbau der Weißiger Landstraße geplant

Einstimmig sprachen sich die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend für die Aufweitung der Weißiger Landstraße in Gönnsdorf aus. Derzeit wird eine Vorplanung erstellt, die noch zwischen dem Stadtplanungs- und dem Straßenbauamt abgestimmt werden muss. Das Ergebnis soll dem Bauausschuss möglichst im Mai dieses Jahres vorgestellt werden. Danach kann die richtige Planung beginnen, Ausschreibungen gemacht und die Genehmigungen eingeholt werden. Mit einem Baubeginn ist daher frühestens in zwei Jahren zu rechnen. So lange müssen die Gönnsdorfer noch mit der engen Fahrbahn zurechtkommen. (SZ/sh)

