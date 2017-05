Umbau bei den Zschopauknirpsen Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird das Erdgeschoss der Waldheimer Kita umgebaut. Auch nach Döbeln fließt Geld.

© Symbolfoto: dpa

Im Eingangsbereich der Waldheimer Kita Zschopauknirpse wurden Sicherheitsmängel festgestellt. Um diese zu beheben, müssen die Räume im Erdgeschoss umgestaltet werden. „Dort, wo jetzt der Sanitärbereich drin ist, soll das Büro der Leiterinnen rein“, erklärt Waldheims Fachbereichsleiter für Ordnung- und Bauverwaltung, Michael Wittig. Regelmäßig finden Begehungen in den Kindereinrichtungen statt. Dabei sind die Mängel festgestellt worden. Die Stadtverwaltung hat sie an den Landkreis weiter vermittelt, und auf Geld gehofft. Das war im ersten Durchgang nicht gekommen. Zunächst floss erst einmal Geld für die Sanierung des Dachs sowie die Schaffung von zehn zusätzlichen Plätzen in der Einrichtung. Das Vorhaben landete, wie einige andere auch, auf der Reserveliste, über die der Unterausschuss des Jugendhilfeausschlusses jetzt entscheiden hat. Die Liste wird nun abgearbeitet. Denn der Landkreis hat 11 000 Euro übrig.

Rund 11 000 Euro neu verteilt

Die Träger zweier Einrichtungen haben ihren ursprünglichen Bedarf zurückgezogen. Auch aus den vergangenen Jahren ist noch ein Ausgabenrest übrig. Einige Träger haben zudem bei vergangenen Vorhaben mehr Geld als benötigt erhalten. Aus dieser Rückzahlung und den anderen Geldern kommen rund 11 000 Euro zusammen, die noch in diesem Jahr neu verteilt werden können. 3 200 Euro gehen dabei an die Kita Zschopauknirpse nach Waldheim. Zusätzlich dazu fließen noch 32 000 Euro an Landesmitteln. Insgesamt kostet die Umgestaltung des Erdgeschosses in der Einrichtung rund 64 000 Euro.

Laut Michael Wittig soll die Umgestaltung noch in diesem Jahr erfolgen. Wann genau, ist derzeit noch offen. Das Geld muss erst einmal vonseiten der Stadt beantragt werden. Eine Schließzeit gibt es in der Kita nicht. „Das Vorhaben wird mit der Kita abgestimmt. Es gibt zwei Eingänge“, erklärt Wittig.

Die Waldheimer Kita erhält im Rahmen der Reserveliste die höchste Summe. Aber auch drei Einrichtungen der Stadt Döbeln profitieren von dem nachträglichen Geldsegen. Die Kita Zwergenstübchen in Ebersbach bekommt neue Waschplätze sowohl im Bereich der Krippe als auch im Bereich der Kita. „Die Ausstattungen der vorhandenen Waschplätze sind verschlissen“, sagt Thomas Mettcher, Sprecher der Stadt Döbeln. Die Arbeiten sollen bei laufendem Betrieb durchgeführt werden, eine Schließung sei nicht geplant. Zuerst werde im Bereich der Kita gearbeitet, danach in der Krippe.

Geld für neue Waschplätze

Die Kita Sonnenschein in Döbeln Ost sowie die Kita Tausendfüßler in Döbeln-Nord rüsten den Klemmschutz im Kindergartenbereich nach. Damit soll verhindert werden, dass die Kinder sich die Finger zwischen Rahmen und Tür im Bereich der Scharniere einklemmen. „Bisher war die Sicherung von Nebenschließkanten an Türen durch einen Klemmschutz nur in Kinderkrippen Pflicht. Nach neueren Regelungen ist dies auch im Kindergartenbereich vorgeschrieben“, erklärt Mettcher. Die Kita Tausendfüßler erhält zudem neue Handläufe an den Treppen. Der bisherigen sind eckig gestaltet und entsprechen nicht den Vorschriften. Angebracht werden sollen nun runde Handläufe mit einem Durchmesser zwischen drei und 4,5 Zentimeter, damit die Kinder den Lauf zu dreiviertel mit Daumen und Zeigefinger umfassen können. „Außerdem ist eine Erhöhung des Geländers im Podestbereich in der Kita gefordert“, ergänzt Mettcher.

Für die Maßnahmen bekommt die Stadt insgesamt rund 2 000 Euro vom Landkreis und fast 21 000 Euro vom Freistaat. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 41 500 Euro. Umgesetzt werden sollen die Vorhaben voraussichtlich im September oder Oktober dieses Jahres. Derzeit laufen Abstimmungen mit den Verantwortlichen des Landratsamtes. Danach erfolgen, so Stadtsprecher Thomas Mettcher, die Ausschreibungen, Auftragsvergaben und Vorbereitungen.

zur Startseite