Um jeden Preis zurück ins Gefängnis

Syrische Familie wurde nach Deutschland geschleust Eine syrische Familie, die von Schleusern unerkannt nach Deutschland gebracht wurde, stellte die Bundespolizei am Sonnabendmorgen in Kodersdorf fest. Der Vater (47) mit seinen beiden Söhnen und seiner Tochter saß in einer Bushaltestelle, bis eine Streife der Inspektion Ludwigsdorf auf die vier Personen aufmerksam wurde. In der Dienststelle erklärte der 47-Jährige, er und seine Kinder wären zunächst mit einem türkischen Lkw von Rumänien nach Westeuropa, später dann mit einem Taxi nach Deutschland gebracht worden. Erste Ermittlungen lassen darauf schließen, dass sich die syrischen Staatsangehörigen vor der Einschleusung ins Bundesgebiet tatsächlich als Asylsuchende in Rumänien aufgehalten haben. Die Geschleusten wurden später an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übergeben. Um den Schleusern auf die Spur zu kommen, werten nun Ermittler alle vorliegenden Informationen aus.

Verkehrssünder kommt hinter Gitter Ein verurteilter Verkehrssünder, der nicht in der Lage war, die fällige Geldstrafe zu bezahlen, kam am Sonntag hinter Gitter. Der polnische Mann war zuvor am Nachmittag an der Autobahnanschlussstelle Kodersdorf kontrolliert worden. Dabei fanden die Bundespolizisten heraus, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Haftbefehl auf den 31-Jährigen ausgestellt hatte. Diesem Haftbefehl lag ein Urteil des Amtsgerichts Gütersloh aus September 2014 zugrunde. Der Tatvorwurf in diesem Zusammenhang lautet „Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie vorsätzliche Körperverletzung“. Die Geldstrafe war letztlich auf 2400 Euro festgelegt worden.

Den Führerschein vorläufig eingebüßt In der Nacht zum Sonntag hat eine Streife des Polizeireviers Weißwasser einen alkoholisierten Autofahrer auf der B 156 gestoppt. Der 27-Jährige war mit einem Ford Fiesta den Beamten aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Ordnungshüter Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Test bestätigte den Verdacht: umgerechnet 1,2 Promille zeigte der Automat an. Die Polizisten untersagten dem Deutschen daher die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und behielten seinen Führerschein ein.

Mann täuscht Raubüberfall vor Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 39-jährigen Deutschen wegen des Vortäuschens einer Straftat. Er hatte am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, die Polizei in die Ernst-Thälmann-Straße im Boxberger Ortsteil Jahmen gerufen. „Er gab an, zuvor von etwa vier ihm unbekannten Männern überfallen und beraubt worden zu sein“, sagte ein Polizeisprecher. Im Laufe erster Ermittlungen seien den Beamten jedoch Zweifel an der Aussage des Mannes gekommen. Dieser gab schließlich zu, alles nur erfunden zu haben. Daraufhin geriet er selbst in das Visier der Kriminalpolizei. Über ein mögliches Motiv konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Kleintransporter gestohlen Zwischen Sonntagmittag und Montagvormittag haben Unbekannte in Weißwasser einen Pritschentransporter gestohlen. Der weiße Opel Movano mit dem Kennzeichen GR RB 411 parkte an der Luisenstraße. Auf dem Transporter waren Aufkleber der Firma „Rohrnetz Beil“ angebracht. Den Zeitwert des sieben Jahre alten Kleinlasters bezifferte der Eigentümer mit rund 15000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Opel wird international gefahndet.

Den Herd nicht ausgeschaltet Ein Topf auf einem heißen Herd hat am Montagvormittag in Bad Muskau zum Einsatz der Polizei und der Feuerwehr geführt. Die Mieterin war in ihrer Wohnung an der Kirchstraße nicht zugegen. Offensichtlich hatte sie vergessen, den Herd auszuschalten. Anwohner hatten den Brandgeruch rechtzeitig bemerkt. Die freiwillige Feuerwehr öffnete die Wohnungstür, löschte den Topf ab und lüftete die Räumlichkeiten. Verletzt wurde niemand.

Hacker fälschen Bankdaten von Görlitzer Firma Aus aktuellem Anlass mahnt die Kriminalpolizei Gewerbetriebende zur Sorgfalt bei der Ausgestaltung der IT-Technik, der Buchhaltung und Abrechnung. Wie Polizeisprecher Thomas Knaup informierte, hatte sich am Donnerstag der vergangenen Woche ein in Görlitz ansässiges Unternehmen an die Polizei gewandt. Unbekannte hatten demnach eine Rechnung verfälscht, um in den Genuss der entsprechenden Zahlung zu kommen. „Offenbar waren Hacker in die E-Mail-Kommunikation der Firma gelangt und hatten bei einer Rechnung die Bankdaten verändert“, berichtet Knaup. So wäre beinah ein hoher fünfstelliger Geldbetrag auf ein fremdes Konto geflossen. Die verfälschte Kontonummer sei der Buchhaltung rechtzeitig aufgefallen, sodass die Zahlung nicht ausgelöst wurde und so kein Schaden entstand. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeiinspektion Görlitz hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen. Die Polizei rät Gewebetreibende wie Privatpersonen zur Nutzung einer tagesaktuellen Firewall und entsprechender Anti-Virus-Software.