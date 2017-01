Ultimatum für abwesenden OB Lange Gesichter und empörte Stadträte. Das Fernbleiben Olaf Raschkes sorgt für neuen Zündstoff in der Debatte um fehlende Transparenz.

Olaf Raschke in nachdenklicher Pose. Nachdenken wird er auch über die Forderungen seiner Stadträte. Ob er sich zeitnahe erklärt, bleibt abzuwarten. © Archiv/Claudia Hübschmann

Ausbaden musste es am Ende der Stellvertreter. Weil sich Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) kurzfristig entschuldigen ließ, leitete Markus Renner die Sitzung des Verwaltungsausschusses am vergangenen Mittwochabend.

Pikant war das vor allem deshalb, weil mehrere Ausschussmitglieder und alle Fraktionsvorsitzenden aus dem Stadtrat angekündigt hatten, den OB wegen seiner Rückhaltetaktik im Bezug auf die Veröffentlichung von Sitzungsunterlagen, zur Rede zu stellen. Da nun schon einmal alle da waren – neben den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses auch die Fraktionsvorsitzenden der Parteien – durfte sich Stellvertreter Markus Renner die harsche Kritik am Vorgehen Raschkes anhören. Dabei redete sich Linken-Fraktionschef Ullrich Baudis – selbst kein Mitglied des Ausschusses sogar so in Rage – dass ihn Renner zwischenzeitlich zur Ordnung rufen musste. Da nützte es auch wenig, dass Raschke in einer wichtigen Mission wegen des weiteren Vorgehens beim Schloss Siebeneichen (SZ berichtete) im Sächsischen Finanzministerium weilte.

Die anwesenden Stadträte empfanden die Abwesenheit des Stadtoberhauptes als Wegducken vor der Verantwortung. „Zumal es wieder einmal keine vorherige Information an den Ausschuss oder die Stadträte gegeben hat, dass Herr Raschke heute nicht da ist“, beschwerte sich FDP-Stadtrat Martin Bahrmann. Gegenüber Renner erklärte er, dass der Oberbürgermeister unverzüglich zum „Status quo der Veröffentlichungspraxis von Sitzungsunterlagen vor dem eigentlichen Termin“ zurückkehren müsse. Sollte die Prüfung der Rechtsaufsicht ergeben, dass es dem Stadtrat selbst obliegt, zu entscheiden, welche Informationen veröffentlicht werden sollen, dann müsse Meißen ein klares Zeichen freiwilliger Transparenz setzen. „Mir wäre es sogar lieb, wenn wir Ratssitzungen live übertragen, sodass jeder Bürger zuschauen kann“, sagte Bahrmann.

Ihr Befremden über das Vorgehen des OBs stellten auch Ullrich Baudis und Andreas Graff (beide Die Linke) unmissverständlich heraus. „Wir haben nichts zu verheimlichen. Leider erweckt das einsame Handeln ohne jede Not unseres OB aber genau diesen Eindruck“, erklärte ein aufgebrachter Ullrich Baudis.

Fraktionskollege Graff sagte, dass es inakzeptabel sei, dass der OB der Sitzung ohne Erklärung fernbleibt. Er forderte die Rückkehr zur gewohnten Praxis. Sowohl Ullrich Baudis als auch Stadtrat Torsten Schulze (Grüne) stellten dem OB in dessen Abwesenheit das Ultimatum, sich bis Freitagabend klar zu äußern, bis wann er seine Entscheidung rückgängig mache.

„Ich will außerdem wissen, ob es eine einsame Entscheidung des OBs war, die vorherige Veröffentlichung von Sitzungsunterlagen im Internet einzustellen, oder ob er sich dazu juristische Hilfe geholt hat“, erklärte Schulze. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Falk Orgus forderte, eine schnelle Reaktion des Oberbürgermeisters ohne die Stellungnahme der Rechtsaufsicht abzuwarten. Diese wird für Ende kommender Woche erwartet. „Wir müssen sofort wieder zu mehr Transparenz zurückkehren. Anschließend sind wir Stadträte gefragt und sollten unsere Geschäftsordnung präzisieren, insofern sie keine klaren Formulierungen enthält“, so Orgus.

Ob sich Olaf Raschke bis Freitagabend positioniert, hat er auf SZ-Nachfrage bis gestern Abend nicht mitgeteilt.

